欠錢莊3萬　不孝兒自演遭擄逼媽匯錢！她急飆血壓送醫

▲劉姓男子因積欠地下錢莊3萬元債務，竟將歪腦筋動到媽媽身上，假意被綁自導自演，恫嚇其母交出3萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名劉姓男子被地下錢莊追討3萬元債務，為償還債務，劉男竟然將歪腦筋動到自己媽媽身上，自導自演一齣被地下錢莊擄走的綁架戲，並用公共電話威脅媽媽，「用無卡存款到妳兒子的帳戶」、「匯好通知一下，我們好好操操那個不孝子」，害媽媽因恐懼而血壓飆高，報警後才發現全是兒子自導自演。新竹地院審理後，依恐嚇取財罪，判劉男有期徒刑6月，緩刑2年，並應向公庫支付2萬元。

劉姓男子因積欠地下錢莊3萬元債務，不思正途取財，竟然將歪腦筋動到自家媽媽身上，劉男先後透過便利商店外的公共電話和自己的手機，假扮地下錢莊威脅媽媽拿出3萬元，不然就要對她兒子動手，還恫嚇其母「最好快點匯進來，不然你兒被怎樣我們就不知道了，23：00前沒有看到錢，就等到醫院看妳兒子了」、「用無卡存款到妳兒子的帳戶」、「匯好通知一下，我們好好操操那個不孝子」。

劉母一聽信以為真，心急救兒的她，先是委託妹妹凌晨緊急將3萬元轉到劉男的帳戶，而劉母也因為恐懼而血壓飆高，被緊急送往醫院就診後報警。員警循線追查，才發現劉男根本沒被地下錢莊綁架，全都是劉男的自導自演，偵辦後依恐嚇取財罪嫌，將劉男依法送辦。

新竹地院審理後，將劉男3萬元的不法所得發還給其母，依恐嚇取財罪，判其有期徒刑6月，緩刑2年，同時須向公庫支付2萬元。

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