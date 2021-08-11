土地開發公司暴力恐嚇取財　橫行嘉南狠撈數千萬

▲台南市警永康分局聯手嘉義縣警刑警大隊、水上分局，一舉破獲恐嚇取財暴力犯罪集團，緝獲44歲施姓主嫌等4人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局聯手嘉義縣刑警大隊、水上分局，破獲開發公司「掛羊頭狗肉」，藉詞向合作公司暴力恐嚇取財，獲不法所得數千萬元，警方緝獲44歲施姓主嫌等4人，全案偵訊後依涉犯組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、恐嚇、強制及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並擴大追查其他共犯中。

永康分局警方指出，44歲施姓男子為首的恐嚇取財犯罪集團，成立1家開發有限公司，以土地開發、建案營造等業務，表面以投資土地開發、經營權管理為名義，實際上卻藉故與合作之相關公司產生糾紛，以強暴脅迫等不法犯行逼迫台南、嘉義等地區被害業者心生畏懼而妥協屈服，讓出經營權或交付錢財，以此欲牟取數千萬之不法利益。另有約5千萬款項尚未入手，嚴重影響地區治安、經濟。

永康分局與嘉義縣警察局在2020年得知該犯罪集團犯行後，即攜手合作共同對該集團進行長期蒐證及監控，並報請台南地檢署檢察官指揮，於8月9日由永康分局、嘉義縣警局刑事警察大隊及水上分局，分持拘票、搜索票前往台南、高雄及新北市等地展開同步查緝行動，逮捕施姓主嫌及48歲朱姓男子、35歲呂姓男子、31歲郭姓男子共4人到案，並起出做案用手機4支、三節棍1支、瑞士刀、商行租賃契約書、銀行帳簿、公司員工守則等證物，全案偵訊後依涉犯組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、恐嚇、強制及毀損等罪嫌，移送台南地檢署偵辦並擴大追查其他共犯。其中施姓主嫌遭檢察官聲押，並為台南地院法官裁定羈押獲准。

台南市長黃偉哲表示，不管是光電或重大經濟開發，市府絕不容許有人趁火打劫，牽扯到暴力威脅就是治安問題，警方堅決全力監控偵辦，台南檢警對於不法情事絕對究辦到底，並保障合法業者權益。

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