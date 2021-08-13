4歲童走失淚喊「我想要媽媽」　重逢片曝！母這句讓網友淚腺炸裂

記者林冠吟／綜合報導

TCPB局長室日前公布一段影片，一名4歲女童獨自在街頭徘迴，疑似為走失兒童，員警發現後上前查看，並安撫女童，女童淚喊一句「我想要媽媽」讓人聽了相當揪心，所幸女童背下媽媽的電話號碼，在員警的協助下連絡上女童母親，女童母親見到女童，將女童緊緊擁入懷中直喊「妳嚇死我了」，影片一出，逼哭不少網友。

▲台中第五分局員警日前巡邏時，在街上發現一名走失兒童。（圖／翻攝自TCPB局長室）



TCPB局長室日前在臉書上貼出一段影片，台中第五分局北屯所員警日常巡邏時，在路口發現一個幼小無助的身影，疑似為走失孩童正在尋找爸媽，上前詢問後，果然是一名4歲的女童和媽媽走散，哭著說「要找媽媽」。

▲▼台中第五分局員警日前巡邏時，在街上發現一名走失兒童，女童哭著說「我想要媽媽」。（圖／翻攝自TCPB局長室）



影片顯示，員警上前詢問時，還看到女童如無頭蒼蠅般在街上奔跑，員警趕緊上前安撫女童的情緒，向女童表明身分，承諾會帶女童找媽媽「叔叔是警察會保護妳」，女童用帶著哭腔聲音回「好」，不過仍難掩緊張情緒，向員警哭喊「我想要媽媽」。

所幸女童謹記媽媽的電話號碼，在員警的協助下撥通，不過卻不知何故無法接通，正當員警準備帶著女童在附近繞繞，讓女童認出住處時，員警的電話響了。回撥的正是走失女童的母親，員警急忙向女童媽媽確認是否有走失孩童，媽媽則焦急的回應「對對對」，更急問「你們在哪裡」，和員警確認位置後，緊急趕到。

女童媽媽剛抵達，一看到女童，立刻緊緊地將女童抱在懷中，直喊「嚇死我了」、「妳嚇死我了」，透露出女童母親焦急又喜悅的心情。

▲女童母親見到女童，緊緊將女童擁入懷中，直喊「嚇死我了」。（圖／翻攝自TCPB局長室）



影片一出，讓不少網友眼淚狂噴，紛紛在下方留言回應「還好我開靜音，不然淚腺炸裂」、「妹妹很棒，背得出媽媽的電話」、「看到眼淚噴出來」、「一句我是警察，真的是安心的保證」。

不過也有網友回應，希望大家在照顧孩子的時候，不要拿「警察」來恐嚇孩子，常常聽見大人向孩子說「不乖就叫警察來抓你」，應建立孩子對警察的信任，才能在危機時找到對的人求助。