球場上使出「摸頭殺」安撫李洋！　王齊麟曝超暖原因：場上限定　

記者施怡妏／綜合報導

在東奧霸氣奪金的「麟洋配」王齊麟、李洋，日前兩人在IG上與好友林俊逸、馮秉軒連線視訊，李洋被問到在比賽時，被王齊麟摸頭時的想法是什麼。王齊麟笑回，李洋打球時有個壞習慣，打不好時會用球拍敲自己的頭，所以他都會用摸頭的方式安撫李洋，李洋也透露，曾經敲到自己流血過。

李洋在直播中提到，王齊麟摸頭時，「就代表我上一顆打不好，而且他可能也覺得我有點急了」，藉著摸頭穩定一下。不過，王齊麟則說，李洋有個壞習慣，球打不好時會拿球拍打自己的頭，前幾天比賽時李洋情緒很緊繃，一直呈現很懊惱的表情，因此用摸摸頭的方式安撫李洋。

李洋也透露，曾經因為這個壞習慣，用球拍敲到自己頭流血，「真的太氣了」，幸好後來沒事，他也提到，這是一個不良行為，所以後來就沒有再做了。林俊逸聽完後表示，麟洋配甜蜜得就像新婚夫妻，王齊麟則幽默回「這是場上限定」。

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▲李洋、王齊麟金牌賽後開心互擁。（圖／路透）

有網友在Dcard發文，翻出東奧麟洋配對戰印尼選手的比賽影片，李洋因為球出界，懊惱地拿著球拍敲自己的頭，旁邊的王齊麟見狀後，就給予暖心的「摸頭安慰」，原PO感動表示，「場上有個並肩作戰的夥伴真好，隨時cover彼此」。

對此，網友們也大讚兩人的好感情，「完全被麟洋的互動暖爆，這個情感的流動在場上也是完全藏不住餒」、「真的覺得每次看他們直播都有糖可以嗑哈哈，摸頭好可愛」、「摸頭那個齊麟解釋完，我第一反應就是哇太貼心了，竟然有想到這部分，他們真的是很互相扶持的搭檔欸」。