極陰年鬼門開！「白花油驅邪」引網戰　民俗專家曝半夜4禁忌

▲艾草是民間常見的驅邪物。（圖／翻攝自pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

「有隨手可得的驅邪物？」一名女網友表示，她的朋友身上都有戴著自己的驅邪小物，認為自己也該準備一個，有人則在留言透露，他都帶有岩蘭草成分的白花油，引起網友一番討論。

原PO 10日在Dcard發文表示，自己本來沒有特別在意鬼門開一事，但發現身旁朋友都帶著平安符、佛牌等驅邪小物，甚至有人隨身帶艾草，「認真問，有這個成分就算？還是要整盆？」

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▲原po發文提問。（圖／翻攝自Dcard）



不少網友回應，「你是認真的嗎？帶著一顆剛正的心就可以了」、「兩手空空反而比較不提心吊膽」、「妳不要去打擾祂，祂就不會刻意來打擾妳」。

另也有網友說，「白花油，有岩蘭草！」讓不少人笑稱，「那綠油精可以嗎？」、「你以為頭暈是中暑喔？ 是附身拉，所以才要抹白花油啊」、「綠油精不行，他本身算是妖精的一種」、「建國花市難怪沒聽說鬧鬼」。

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）



根據本站先前報導《極陰年+極陰日 民俗專家談禁忌：半夜4不要》，民俗大師廖大乙提醒，今年碰到極陰年，尤其農曆7月15日又遇到極陰日，建議民眾從農曆7月初7（七夕）之後到中元普渡之間的這一周尤其要注意，建議不要穿黑色服裝，盡量穿亮色、半夜也不要吹口哨，若想到外地旅遊，半夜不要洗衣也不要外出，更也不要到海邊去玩，進民宿時必須先在門前敲3下，就是用敬畏的心去度過農曆7月，一切將可迎刃而解。