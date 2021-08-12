網謠傳「曾資助戴資穎打桌球」　韓國瑜譴責：行為令人相當不齒

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

世界羽球球后戴資穎在東京奧運奪銀創紀錄，不料網路上卻捏造故事，指前高雄市長韓國瑜在任期間，知道有位女孩非常喜歡打桌球，但由於家境貧困，無力培養，因此贈送桌球桌跟桌球拍，而那女孩就是「桌球天后」戴資穎。對此，韓國瑜11日透過社群媒體Instagram嚴正譴責，該篇文章荒謬至極、錯誤百出。

根據臉書社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024」一篇文章寫道，「溫馨小故事～請轉錄分享～幾年前在高雄有個女孩，她非常喜歡打桌球，但是小女孩的家境十分貧窮，以致於只能用塑膠片綁一根，木頭當球，再用舊報紙揉成一團當球，天天在愛河邊練習。」

「韓國瑜當選高雄市長後，知道女孩的事蹟，於是某一天私，下一個人去拜訪女孩，知道女孩的家境貧困，實在無力培養女孩，於當場贈送女孩一張國際頂級的桌球桌跟一頂級桌球拍，韓市長並勉勵女孩，期望女孩有朝一日能替中華台北爭光，女孩開心極了，臉上露出幸福,如陽光般燦爛的笑容。」

「這女孩就是今年代表中華台北隊，取得桌球銀牌的桌球天后一戴資穎」。

對此，韓國瑜表示，最近網路上有一個稱他的支持者社團，利用戴資穎的名號，杜撰出一則「韓市長資助戴資穎打球」的文章，在此嚴正譴責。他說，雖然該篇文章荒謬至極、錯誤百出，但刻意將他與戴資穎的名字代入，此行為令人相當不齒，儘管奧運賽事已經落幕，期盼台灣人仍能保有尊重運動家的精神，切勿以選手的身分惡意散播不實言論，打擊運動員精神。

▼韓國瑜譴責造謠者。（合併圖／翻攝自臉書、韓國瑜IG）