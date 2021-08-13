口罩沒戴好+被客訴各扣薪500！清水服務區潛規則曝　勞工局說話了

▲清水服務區傳出櫃位員工遭廠商扣薪。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

網友指控，他在國道三號清水服務區某櫃位工作，賣場管理員工的方式就是「罰單制度」，如「服裝不整」、「口罩沒戴好」或因拒絕客人付款方式遭客訴都會扣錢，每次扣500元，有人還被扣3000多元，遭網友批「根本在吸血！」台中市勞工局表示，將派員實施勞動檢查，如有違反《勞動基準法》，將依法開罰。

民眾透過社群網站「DCARD」發文指控，位於清水服務區的某櫃位，賣場管理員工的方式就是用罰單制度。舉凡口罩未戴好、服裝不整、拒絕客人付款方式遭客訴等都要扣錢，每次扣500元，有人一個月就被扣3千多元，實在太誇張。文一出也引發網友批評「太吸血」，更有人表示要發起拒買。

▲網友放上遭扣薪的單據。（圖／翻攝Dcard）

對此，承包清水服務區的新東陽公司國道營運部梁姓協理表示，經查該違規行為是去年發生，違規扣款單是由清水服務區開出。但根據公司與廠商簽訂契約，員工如違反工作規則，新東陽是針對廠商處分、罰款，但廠商不得扣員工錢，只能給警告或記過處分。公司將針對40多家廠商、員工宣導，員工若遭廠商扣薪可向新東陽申訴，若再發生類似狀況，該廠商將可能被列入不續約。

中市勞工局表示，勞工局將對該單位實施勞動條件檢查，請該單位說明其與櫃位的權利義務關係。如櫃位屬該單位直接管理，或與櫃位簽定代管合約，將檢視該單位是否違反勞動基準法第22條「雇主應全額直接給付勞工工資」，及第26條「雇主不得預扣工資作為違約或賠償之用」等規定，如經查該單位有違反上述情形，將依勞動基準法第79、78條規定，分別處2萬元至100萬元及9萬元至45萬元罰鍰。

防塵蟎、可水洗、不易變形

【更多新聞】

►極陰年鬼門開！帶白花油避邪網暴動 廖大乙激推「雙尖一圓」



►最猛抓姦手法！妻找徵信社抓姦 敲破車窗硬開門丈夫全裸入鏡

►獨／女嬰頭部嚴重骨折死亡 保母判8年！家屬認太輕：上訴討公道