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下訂情侶鞋隔天就分手！私訊賣家退訂　被「2舉動」暖哭：特別感動

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，跟前男友在一起時，兩人都喜歡去夜市吃雞排配珍奶，因此在網路上訂了一雙雞排珍奶的拖鞋，想要一起穿情侶鞋，但是兩人前陣子分手了，便私訊該店家，希望可以將男款的拖鞋退掉，沒想到賣家不但在訊息上安慰她「一切都會過去了」，甚至還在包裹中附上手寫卡片，讓她感動落淚。

原PO在Dcard上發文，分手的前一天，在網路上下訂機排珍奶的情侶拖鞋，本來打算給男有一個小驚，沒想到隔天兩人就分手了，她因此私訊賣家，說明取消訂單的原因，「本來要買給男友一起穿，不過我們分手了，穿不到了」，希望可以將男款的的拖鞋退掉。

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賣家在訊息中暖回，「加油！一切都會過去的，希望妳能盡快好起來」，原PO也禮貌回應「謝謝」。幾天之後，她收到包裹，拆開來時大吃一驚，賣家不僅寫了一張卡片，還送上寫著「提著勇氣去冒險」的杯帶，希望可以為她帶來一點溫暖，要貼心叮嚀她要按時吃飯，「一個人的世界也可以很好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲賣家送上手寫卡片。（圖／翻攝自Dcard）

她看完後直接崩潰大哭，坦言在失戀的這段期間，受到很多好友的安慰，她都很平靜地向大家說「我很好、我沒事」，一直都把情緒處理得很好，沒有歇斯底里地大哭、沒有暴飲暴食的發洩，「不知道是不是來自陌生人的溫暖關心，讓我覺得特別感動」。

不少網友看到後，都直呼「太感動」，「小編人好好 ，單身看完都想哭了」、「溫暖無所不在，不要為了一段逝去的感情難過，要慶幸我們都在其中成長」、「這家公司的員工人也太好了吧」、「這樣暖心的店家，我都想用新台幣讓他們下架了」、「差點哭了，超級感動的手寫卡片」。

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