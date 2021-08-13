警察待久了跟黑道變朋友！柯文哲搬「6年條款」　北市警413人大調動

▲柯文哲出席台北捷運工程叢書精進版、環狀線第一階段工程總報告發表。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市警察局松山分局、北投分局，日前接連爆出黑衣人事件與黑道招搖投案風波，為此，市長柯文哲搬出「6年條款」，規範任主管職滿6年需輪調要求，12日晚間發布人事命令，異動人數高達413人。對此，柯文哲解釋，這次松山、北投分局案檢討結果，這是個很重要原因，「久了 警察跟地方黑道、酒店都太熟悉了，變朋友關係」。

北市警局12日發布人事調動命令，其中，2線3星主管職務29人，刑事警察82人、派出所正副所長及帶班幹部45人、警勤區員警256人及外事責任區員警1人，異動人數高達413人，是近15年來調幅度最大一波。。統一於16日到任新職。

柯文哲13日上午出席台北捷運工程叢書精進版發表會，會後聯訪時被問到北市警界大幅調動一事。柯表示，上次從松山分局到北投分局出了點問題，每次出問題要寫內部檢討報告，發現警察本來就有規定，主管職在同一地不得任職超過6年，「因為警察、軍隊這些都一樣，不太允許在這地方做太久，軍隊在一個地方坐太久就會變軍閥，當然這是在軍隊還沒國家化之前」。

柯文哲提到，警察在同一個地方做太久，上次松山分局案查起來有一個很大理由，同一教官在這地方做這麼久、印象中做到12年，雖然不是說做久會變老油條什麼，但的確是個問題，「制度一旦訂了，就要遵守，若覺得制度不對要修改，警察不是明明規定同一職務不得任職超過6年的明文規定？為什麼從來都不遵守？」

但柯文哲也提到，幾十年沒在執行的法令，有一天突然要求一定要遵守，這次主官職超過6年，大概調了25%，當然這是個大地震，一開始我還問警察局長，我說幾十年沒解決問題，現在北市要求強制執行會不會震盪太大？不過後來我跟局長商量過後，局長說以後若要分批處理，反而製造困擾，因為對他來講，變成有的要調、有的不要調很麻煩。

「現在規定這樣，同一主管職任職不得超過6年，除非1年內要退休，這叫特別條款，不然原則上警察任主官職不得超過6年。」柯文哲說，這幾十年來都沒執行，這次松山、北投分局案檢討結果，這是個很重要原因，久了 警察跟地方黑道、酒店都太熟悉了，變朋友關係，既然規定是這樣，就照這樣做，「這次警察滿6年調度，其實只是把過去幾十年沒執行的規定徹底執行而已」。