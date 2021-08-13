北市警「6年條款」413人大風吹　3事件掀25年最大調動

▲台北市警局展開近年來規模最大的職務調動，累計調動413人。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市警察局12日啟動「6年輪調條款」，宣布職務異動413人，包含29名主管、82名刑警、45名派出所所長或副所長及巡佐、256名警勤區員警、1名外事責任區員警，堪稱是自1996年周人蔘電玩弊案後，規模最大的一次。

所謂的「6年輪調條款」，是指警員服務滿6年，就要進行職務更動，以免在同一地點待久了會出現不良勾結、人情壓力等影響。而台北市今年4月爆出教官酒後與民眾發生衝突、關鍵監視器影片遭刪除的「松山之亂」，接著又發生黑幫小弟被借提，大哥竟然可以到警局送便當、打卡的「北投之亂」，還有佳麗寶酒店行賄案，才讓台北市長柯文哲決定下令整頓風紀。

▲松山之亂楊姓教官不只在路口辱罵黑幫成員，逃回派出所內還回身比中指，造成二次衝突。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警察局12日晚間正式對外宣布，此次職務異動人數共計413人，包含29名主管、82名刑警、45名派出所所長或副所長及巡佐、256名警勤區員警、1名外事責任區員警。異動人數之多堪稱是1996年周人蔘電玩弊案後，規模最大的一次。

此外，有刑警在北市刑大禮堂選填缺額的期間，私下表示對此感到十分氣憤，除了6年輪調之外，還要管制2年不能調動，他們又沒有犯錯，不懂為何要進行管制，「這樣根本就是認為我們有風紀疑慮才調動」；也有警員透露，有不被尊重的感覺。

對於基層警員的不滿，台北市警局人事室主任劉永福表示，在警察局服務滿1年的警員，才可以進行申請調動的動作，如果是刑事人員因爲服務滿2年才可進行調動，不管是否因6年條款調動，都應遵照北市警局的規定統一辦理。