快訊／振興5倍券綠營雜音不斷　10英系立委今籲「全民免付1千元」

▲10英系綠委發出聲明呼籲「全民免付1千元」。（圖／翻攝自羅致政臉書）

記者呂晏慈／台北報導

本土新冠肺炎趨緩，行政院研擬振興5倍券方案，行政院長蘇貞昌下周一將與民進黨團成員開會，爭取支持。不過，民進黨立委王美惠、劉櫂豪、陳明文、莊瑞雄、蘇治芬、江永昌、邱泰源、吳玉琴、羅致政、蔡易餘等10名英系立委今（13日）透過臉書發聲，力主應該全民免付1千元，直接發放振興券。

綠營內部近期對於5倍券的政策規劃意見歧異，最大爭點在於是否「拿1千元換券」，日前民進黨立委陳亭妃、蔡適應等8名正國會成員率先發出聲明，呼籲今年疫情重創經濟更甚去年，政院應該「直接發券」，被綠營內部解讀為要做黨內的「反對黨」，引發不小波瀾。

蘇揆本周親赴總統官邸與總統蔡英文討論振興5倍券政策後，12日再與民進黨立院黨團幹部會商，會中主動提出可擴大「免費發券」的適用範圍，除了中低收入戶外，還擬納入906萬名紓困4.0受惠者，由政府事先匯1千元至其戶頭，降低他們的負擔。

不過，王美惠、劉櫂豪、陳明文、莊瑞雄、蘇治芬、江永昌、邱泰源、吳玉琴、羅致政、蔡易餘等10名英系立委今天透過臉書貼出「全面振興、全民免付」聲明，呼籲因為今年振興券不同往年，應全民免付1千元，直接發放振興券，以符人民有感之意。

聲明稿也強調，今年疫情衝擊甚鉅，紓困與振興須同步，疫情在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的帶領下，逐漸控制，疫苗接種覆蓋率也突破4成，紓困在蘇揆的領導下可以說是及時雨，緊接著是經濟振興與恢復。

聲明稿表示，他們支持蘇揆所規劃的「振興券」，希望這波的振興券能再度發揮拚經濟效應，蘇揆希望在振興券定案前能多聽且採納各方意見，紓困用現金振興採用券，雙軌明確，「因此，我們認為今年振興券不同往年，所以主張全民免付1千元，直接發放振興券，以符人民有感之意。」

▲10名英系綠委發出共同聲明呼籲振興券全民免付。（圖／翻攝自王美惠臉書）