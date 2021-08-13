攤販不收五倍券「該改發現金」？網點1關鍵批：大企業爽賺

▲行政院日前公布將推行5倍券，預計最快可在10月發放。（圖／記者周宸亘攝）



記者郭卉寧／綜合報導

行政院規劃推出「振興五倍券」，讓民眾以1000元換5000元，進一步振興國內經濟與受創產業，但消息傳出後，引發不少民怨，許多人抱怨應該直接普發現金，才能幫助因疫情失去工作或收入陷困境的百姓。對此，就有人在PTT討論發現金、提倡振興券兩派民眾的想法，掀起一波熱議。

原PO在PTT八卦板表示，最近五倍券議題鬧得火熱，發現金和振興券的兩派爭論也很熱絡，但有部分現金派民眾提出的理由，竟是菜市場攤販不收振興券，政府為了這些攤販應普發現金，「這理由實在太好笑了，請問這些人在沒有振興券，只有新台幣時，去市場買菜都是用什麼來支付？不就是現金嗎？」

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原PO指出，就算攤販拒收振興券，也不會限制消費者以現金買菜的權利，「實在不懂為啥這些邏輯死光的人，一定要拿不收振興券的市場攤販來反對。」他進一步舉例，只收現金的市場攤販，同樣也不支援行動支付，那現金派民眾怎麼不向行動支付平台，或刷卡銀行抗議呢？

▲行政院不考慮發放現金。（圖／記者黃士原攝）



貼文發出後，引起網友熱烈討論，「現金可以找零，振興券不能找零」、「那些阿嬤阿伯是振興對象阿（零售業），他們發聲有啥錯」、「你才邏輯死掉吧，就難用啊，造成各種行業的麻煩」、「你先想想看，很多人生活過不下去，結果政府發振興券叫你強迫消費」。

此外，還有鄉民指出，因振興券造成各業各業的麻煩，有可能無法幫助真正需要的民眾，「最後都是大企業爽賺」、「振興大企業啊，小老百姓吃土吧」、「整天只想刺激經濟，得利的還不是財團，窮人是能被刺激到什麼」；不過，也有人支持發放振興券，「振興券是要振興受到疫情影響的民生經濟、刺激消費市場、活絡社會經濟，不是補助好嗎？」

據了解，行政院在昨日會中報告，「振興五倍券」如果推展順利，考量到印製及配送所需時間，最快10月初有機會上路，目前已經與中央印製廠討論當中，甚至面額、適用對象也已經確定，但是都還在討論的過程，行政院尚未正式拍板。