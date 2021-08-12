快訊／5倍券「免付1千」可望擴至900萬人　蘇貞昌會立院黨團商議

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

本土疫情趨緩，行政院擬推出振興5倍券帶動短期間民間消費，讓民眾可花1千元換5千元的振興券，據了解，行政院長蘇貞昌上午在行政院會結束後，邀請民進黨立院黨團7長和部分綠委討論5倍券政策，凝聚黨內共識。據轉述，會中談及5倍券政策估將在今年10月初上路，且將擴大「免付1千領振興券」的適用範圍，除了中低收入戶外，可望將逾9百萬曾領取紓困4.0的人都納入，但具體政策仍需研議，尚未拍板定案。

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

據轉述，蘇貞昌今天邀請民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政，副幹事長林俊憲、黃世杰、副書記長莊競程、范雲，以及民進黨立委鄭運鵬、陳亭妃等人與會，從上午11點深入討論近兩個鐘頭，與會立委不斷提出各種意見，氣氛非常熱烈。

據悉，今天會中凝聚兩共識，首先是黨內有共識要發放「振興5倍券」，不會普發現金；另對於黨內有不要讓民眾多付1千塊、直接領券的聲音，政院認為可以擴大「免付1千」的適用範圍，將比照去年發放振興3倍券的方式，將1千元直接匯入符合資格者的帳戶，讓其可以以此兌換5倍券。

據轉述，有與會者建議，除了中低收入戶等弱勢民眾，也可讓今年有領取紓困4.0者都減免，意即包括申請勞工紓困貸款、商業服務業紓困金、教育部紓困4.0、家庭防疫補貼等900多萬人，都有機會受惠，不過也有人持反對意見認為，將紓困4.0適用對象全部納入可能會有問題，例如一家3口只有1人工作，可能僅其可獲得1千元，但其他兩人卻沒有。