蘇貞昌定案五倍券政策　他分析蔡英文態度：你惹的事情自己解決

▲行政院長蘇貞昌、總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌周三赴官邸向總統蔡英文報告五倍券政策，接下來於昨（12）日邀集邀集立院黨團幹部進行「溝通」，最快將於10月推出，並擴大免付千元領取對象。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，蔡英文的態度應可解讀成「你自己惹出來的事情，你自己想辦法解決」。

黃暐瀚今（13）日在臉書發文痛批蘇貞昌，「五倍券」的版，都印好了，才想到要找國會議員溝通？會不會太晚了一點？沒有先求民意，就自己獨斷獨行，是蘇院長從政以來的「風格」，說的好聽，叫勇往直前，說的難聽，叫獨裁霸道，從不聽勸。

黃暐瀚表示，印都印好了，多數民意期待「發現金」的選項，等同直接刪除。不過正國會立委主張，發券沒關係（反正也木已成舟，多說無益），可不可以不要跟民眾「收一千」，直接發五千，或是四千，這樣也算取個折衷。沒想到蘇院長不同意。

黃暐瀚指出，第一，板模都印好了，上面已經寫的「振興五倍券」，不收一千，何來五倍？第二，過去馬英九發消費券，民進黨罵成那樣，現在如果不收一千，那不就等同消費券？馬規蘇隨，臉上無光，辦不到。搞了半天，只好維持「收一千」，但擴大「不收一千」的對象，906萬人不收，但還有一千多萬人得收。尤其，要收「一千元」的這一千多萬人，正是努力賺錢，規矩繳稅，然後連疫苗都還沒打的青壯族群。五倍券「雙標上路」，這群人的「相對剝奪感」，即將大爆發！

黃暐瀚反問，是解決民眾眼前的困難重要？還是計算宣傳效果，並換算下次的選舉得失重要？是符合民意的期待重要，還是不想讓馬英九看笑話重要？（真的改了，馬英九也未必就會出面嘲諷）治理國家，存乎一心，在此一念。

不要再算了，不要再撐了，「蘇院長，全民直接發券吧！」