屢轟振興券！蔡壁如「我錯了」　諷蘇貞昌：你臉皮比艱苦人重要？

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／行政院提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

在野黨不斷呼籲中央正視民意發放現金，但行政院仍規劃發放振興券紓困，曾為此多次開槓中央的民眾黨立委今（13）日一早透過臉書表示，「我必須承認，我錯了」，並諷刺行政院長蘇貞昌的臉皮比艱苦人還重要嗎？

蔡壁如表示，過去以為蔡政府聽不見人民的聲音，事實上它聽見了，只是充耳不聞，以為蔡政府看不見民生疾苦，其實它看到了，只不過視若無睹，也曾以為817萬張選票支持的政府，最能苦民所苦，結果它卻拿人民所賦予的權力，輾壓民意、欺負人民。

蔡壁如強調，艱苦人現在迫切需要的，是能夠支付生活基本開銷的救急金，振興券不能救急，艱苦人拿了振興券最可能的「消費」方式，就是折價換現金。政院開放艱苦人「免付1000元」領振興券，可見政院心知肚明許多窮苦人家連1000元都付不起，更不可能不知道，艱苦人即使領了券，最終很可能被迫折價變現，既然如此，為什麼不直接發放現金救急？

蔡壁如說，發券等於間接鼓勵窮人折價換現金，更是製造有消費能力的有錢人用八、七折買券的機會，變相剝削窮人，這叫劫貧濟富，不叫振興經濟，是政府與有錢人一起欺負窮人。

蔡壁如也說，我們要求排富發現金不是5萬、不是50萬，而是5000元，把這5000元分攤到12個月，每個月約417元，分攤到6個月，每月約833元。這筆小錢，只夠窮苦人家添購基本日用品，或貼補房租水電、多買幾個菜色較好的便當；而較富裕的人家，平常消費也早就遠超過這個數額。

蔡壁如批評，政院竟擔心這樣一筆小錢會「被存起來」，蘇貞昌甚至說出「5倍券等於現金」這麼荒謬的話來，到底是在侮辱全民智商，還是在羞辱行政官僚的專業能力？人民要求發放的，明明是屬於全民的納稅錢，為什麼要被百般刁難？

蔡壁如痛斥，蘇貞昌個人的一張臉皮，難道比數百萬生活陷入困境的艱苦人重要嗎？不只在野黨，連執政黨民代、地方首長都有人主張發現金，行政院不惜眾叛親離也要發券，除了面子問題、耍官威，究竟還有什麼隱情？

蔡壁如強調，現金救急，可立即發放，振興券必須印券、配送、存取、登記等流程冗長，估計須等到10月，但9月就是開學季，全民告窮告急，所以不管它叫「紓困」或「振興」，無論是5千、4千或3千，我們唯一請求，是排富普發現金，馬上做、快快發，至少，要讓孩子們都能繳出學費，再回到課堂上。

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