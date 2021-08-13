東京疫情創3新高！陽性率22.5%　醫驚「已失控」：災害級非常狀態

▲日本東京疫情創下3新高。（圖／路透）

記者張乃文／綜合報導

東京奧運落幕，但新冠疫情才剛開始。台大前感染科醫師沉重表示，東京緊急事態滿月卻未見效，光是昨新增的確診病例就有4200例，創週三的新高紀錄，且重症患者更創歷史新高；抗原陽性率居然來到22.5%，並示警，「東京已是無法控制的狀況，可說災害等級的非常狀態」。

台大前感染科醫師林氏璧以「東京疫情如災害失控？」為題指出，東京奧運結束，但日本的Delta疫情才剛開始。醫師說，東京緊急事態滿月，卻未見成效，昨天新增確診就有4200例，創下週三的新高紀錄；另外，重症患者高達197人，連兩天創歷史新高。

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▲才結束奧運盛事的東京，接著面臨疫情的考驗。（圖／達志影像／美聯社）

更讓林氏璧憂心的是，7日PCR+抗原陽性率，居然來到了驚人的22.5%。他直言，「檢查顯然做的不夠，檯面上呈現的確診數字僅是冰山一角」。醫師點出東京醫療體系也連帶緊繃，確診病患難以住院治療，數據顯示昨天有1萬9396人僅能在家中療養，住院病患也新高紀錄的3667人，若重症患者不斷增加，將導致原本能治療的病患無法獲得醫治，死亡可能會增加。

林氏璧提到，目前為止死亡沒有跳起來，但死亡是延遲指標，會不會發生台灣5月中所觀察到的隱形缺氧情況，導致來不及送醫等問題，死亡因此增加，值得密切關注。他也分享東京防疫會議專家的說法，「東京都的疫情正以前所未有的速度擴大，新增確診病例急速增加，已是無法控制的狀況；可說災害等級的非常狀態。每個人都必須有如此的危機感」。