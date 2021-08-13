美FDA批准！　免疫低下族群「加打第3劑疫苗」防Delta變種

▲ 美國部份免疫缺陷者將可加打輝瑞或莫德納疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠疫情在Delta變異株威力下來到新高峰，掀起是否需加打疫苗的討論。美國食品藥物監督管理局（FDA）12日宣布，已批准向曾接受器官移植及其他免疫系統較弱者提供第3劑輝瑞或莫德納疫苗，以求在Delta病毒擴散下為他們提供更好的保護。

FDA代理局長伍德考克（Janet Woodcock）聲明指出，「美國已經進入新冠大流行的新一波疫情，FDA特別認知到，免疫功能低下者面臨重症風險，徹底審查現有數據後，判斷這些脆弱族群可能因第3劑輝瑞或莫德納疫苗受益。」

根據《美聯社》，FDA此舉適用於數百萬因器官移植、部份癌症或其他疾病而格外脆弱的美國人，法國、以色列等國家此前便已採取類似措施。疫苗對於受到某些藥物或疾病抑制的免疫系統較難起作用，因此上述患者不見得能獲得與健康族群相同的防護。小型研究表明，至少對部分患者來說，施打加強劑是可能的解決方案。

另一方面，伍德考克也在聲明中重申，目前尚未批准對一般大眾提供加強劑。美國衛生官員持續密切監測一般民眾的免疫力是否下降至需要為所有人追加劑量的程度，但截至目前看來，疫苗持續為普通大眾提供強而有力的保護。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）12日稍早曾在白宮記者會上預告，FDA正與輝瑞及莫德納合作，很快就會批准向部份免疫缺陷患者提供第3劑，「最新數據顯示，對於某些免疫功能受損者，例如曾接受器官移植或部份癌症患者，2劑新冠疫苗的免疫反應可能不夠」，此一族群約占美國成人人口不到3%。

她也援引11日發表於《新英格蘭醫學雜誌》的一項研究，該研究為120名曾接受器官移植者施打第3劑莫德納疫苗，結果顯示，與施打安慰劑的對照組相比，他們的中和抗體及T細胞數量大幅增加。瓦倫斯基說明，「額外的劑量可以幫助增加對這些人的防護，而這在Delta變種擴散之際格外重要。」

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