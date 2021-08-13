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國人死亡人數比去年同期多5千人　羅智強批陳時中：3+11間接害死

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中於12日時正式表示，3+11並不是台灣的疫情破口。對此國民黨台北市議員羅智強13日在臉書開砲，台灣今年5、6、7月相較去年同時段，足足多死了5572人，他分析後怒批陳時中「睜眼說瞎話」，這些人是被3+11的決策間接害死的。

羅智強表示，今年前4個月，每月死亡人數較去年同期並無顯著增長，但是到了疫情爆發的五月，死亡人數增加1836人，六月增加2746人，七月疫情趨緩，死亡人數則增加990人，他據此怒批陳時中「看這個趨勢，還有人可以睜眼說瞎話，這與疫情無關嗎？」

羅智強強調，5、6、7月台灣增加了5572位死亡者，扣除掉確診死亡的約800位民眾，多出來的約4500位死者也與疫情有關，即便不是確診黑數，也是因為確診者太多，排擠了醫療資源，導致慢性病患者的死亡率增加。他表示這意謂著「民進黨準備了一年，結果疫情爆發，醫療資源還是不足，連藥都不夠」。

羅智強認為，這增加的5572 位死亡人數「就是放寬 3+11 的決策者間接害死的」，更點名陳時中、民進黨立委范雲、桃園市長鄭文燦三人應該要為3+11決策負責。

最後，羅智強痛批，陳時中過去才在記者會表示蘆洲、宜蘭的確診個案與諾富特飯店可能有關，結果現在疫情延燒後為了撇清責任又改口「3+11跟社區無關」，他諷刺，難道蘆洲、宜蘭、萬華、台灣各地的疫情「病毒是從天上掉下來的？」

▼羅智強批陳時中要為3+11負責。（圖／翻攝自羅智強臉書）

▼羅智強批陳時中要為3+11負責。（圖／翻攝自羅智強臉書）

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