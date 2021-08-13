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為何陳時中不認3+11？　醫「犀利曝原因」：人民會讓蔡政府認錯

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲帛琉泡泡返國後旅客檢疫採「5+9」自主健康管理。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

帛琉泡泡2.0重啟，民眾歸國後，在機場做完深喉唾液檢測，便可以採「5+9」自主健康管理，但外界擔心該作法會釀「3+11」破口翻版。面對質疑，指揮官陳時中駁斥，「3+11」並非破口，只是群聚事件，也並無影響到社區。而衛福部草屯療養院醫師反批，「2022與2024，人民會用選票讓蔡政府認錯。」

12日疫情記者會上，陳時中強調，「3+11」政策並沒有影響到社區，雖然有些機組員與家人和諾富特飯店員工被感染，接著他也嚴正否認，「他是一個群聚的事件，並不算是一個社會的破口」。

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一席話曝光後，各界人士紛紛反砲翻，台北市長柯文哲批評，政府不需要否認錯誤，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓；藥師林士峰回應「辣個用嘴負責的男人—時中部長，今天又再次刷新了我的三觀」；防疫學會理事長王任賢認為，至今專家小組還是沒認錯，「他們沒做配套，才是全世界最大笑話」。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中日前承諾「3+11我會負責」，另各界感到諷刺。（圖／指揮中心提供）

醫師沈政男也在臉書發文，開頭便以「『3+11』當然是破口」發聲，他犀利抓出語病，表示「陳時中講了幾次『3+11』我會負責！聽起來好像很有擔當，但你再聽他講第二次『3+11』不是破口！就會知道，他其實了解，你們也沒辦法拿出直接證據，證明『3+11』就是破口啦！這樣一來，有沒有看到檯面人物的真面目了？」

沈政男接著說道，陳時中不承認「3+11」是破口，也沒什麼關係，「2022與2024，人民會用選票讓蔡政府認錯。不是嗎？死了八百多位同胞，就這樣甩鍋就算了啊？到現在有哪一個官員向喪家致意，向罹難者家屬道歉嗎？」

文末，沈政男也拋出癥結點，「疫情穩定了快一年，突然死了800多人，你說只是跟四周前開放的機師檢疫政策巧合發生？不要把人民當成傻瓜啦。」

底下網友熱議「沈醫師為因疫情逝去的民眾發聲討公道」、「洗白＋認知作戰」、「之前部長說他負責！現在又大甩鍋不是破口？到底在護誰？真的只能用選票了」、「萬華區有任意門」、「不知要甩鍋給誰，給發病傳染者嗎？政策沒問題嗎？怎麼會有破口」、「除了800多位民眾枉死，還拉著一堆醫護頂著」、「又要把病毒引進來了」、「高度懷疑，一切都為了推高端」。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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