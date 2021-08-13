「全台最大廢墟」現況曝光！剩3棟建築　其他全部剷平

▲台灣民俗村剛開始拆除時的空拍畫面。（圖／李泳昌提供）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化花壇鄉「台灣民俗村」曾為全台十大旅遊勝地之一，不料在921大地震後，園區經營開始走下坡，最後因負債被政府法拍，園區關閉後就一直荒廢至今，近期有民眾發現，包含慶豐門、劇場、遊樂區等設施幾乎都被拆除，只剩3個建物勉強保存下來。

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▲台灣民俗村剛開始拆除時的空拍畫面。（圖／李泳昌提供）

台灣民俗村被法院拍賣、轉移產權後，園區除了供古裝劇團隊拍攝，嘯月山莊正常營運外，其餘均不對外開放，園區內包含車站、火車及奠安宮等歸還原址，接著就一直荒廢至今，2020年起開始有建商進駐，調來怪手把不少古厝建築拆除，讓許多當地人相當感傷，也好奇土地未來的用途。

影片中可以看見，紅色的拱門老舊殘破不堪，磚瓦建築內的鋼筋外露，牆面破碎甚至有倒塌情況，道路上也鋪滿了一層砂土，被形容是「全台最大廢墟」，近期更被民眾用空拍機直擊，整個園區僅剩下飯店、一間三合院及奠安宮勉強保存下來，剩下的地區幾乎都被移平。

▲民眾直擊園區剩下飯店、一間三合院及奠安宮勉強保存下來。（圖／東森新聞）

當地民眾向《東森新聞》透露，台灣民俗村人氣最旺的時候，當地人逢年過節出門都會塞車，如今看著園區即將拆除，相當不捨，「當初巷子啊，只要是有路的都是塞車」、「（拆除）有一點不捨，以前滿常來的」。

如今有建商準備重新開發，有鄉民支持希望帶動經濟，也有許多人認為是破壞舊址及環境生態，集結陳抗，園區拆除後的空地，未來將會如何使用，就看政府如何處理。

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