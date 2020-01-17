台灣民俗村「未報准拆除」　彰縣府火速勒令停拆！開罰3萬

記者鄧木卿／彰化報導

曾為全台十大旅遊勝地第一名，有「全台最大廢墟」之稱的台灣民俗村，日前傳出地主自行拆除慶豐門、劇場、遊樂區等設施，不料彰化縣政府建設處長劉玉平17日出面說明，縣府並未收到地主拆除申請，地主不得任意拆除，將依據建築法第86條規定，勒令停工並且開罰3萬元以下，至於日後做何用途，縣府尚未接到地主申請。

▲台灣民俗村地主自行拆除，但縣府發現根本沒有提出申請。（圖／李泳昌提供）

台灣民俗村位於彰化縣花壇鄉灣雅村，1987年設立，由創辦人施景山成立金景山實業股份有限公司，總面積達52公頃。民俗村結合歷史古蹟、民俗文化、教育、遊樂、休閒等功能，其大門間主要出入口「慶豐門」更是仿照清朝彰化縣城西門，成為該地點地標。另外，園區內有麻豆林家四合院、柳營劉氏洋樓、北斗奠安宮媽祖廟，台中武德殿等等各縣市知名景點點傳統建物，還放有新北投車站及台鐵國寶級CT273蒸汽火車頭。

1993年12月台灣民俗村開幕，立刻吸引大批遊客，造成當地塞車長達數公里的車陣，園區內的嘯月山莊大飯店也一房難求。但是，民俗村在九二一大地震後觀光遊客人數銳減，創辦人施金山2007年去世，因經營不善負債達30億元。園區內園藝遭債權人搬走，古廟遭破壞，園區形同廢墟一般。

劉玉平表示，今天早上接獲花壇鄉公所通報，台灣民俗村內部分建物正在拆除，縣府經查詢建管系統，發現並沒有收到任何相關拆除執照的申請，依照建築法的規定，任何建築物的興建、拆除都必須報准，依照建築法第86條規定，會立即勒令停工，並處3萬元以下罰鍰的處分。

劉說，台灣民俗村是在民國78年經過開發許可核准的區域，目前區域內有3棟歷史建築，初步瞭解拆除作業並沒有涉及歷史建物，至於這塊土地日後如何處理，縣府目前還沒有收到任何興辦文件，未來如果要做其他用途，必須經過前後目的事業主管機關的同意，所謂的「前」就是原來的觀光主管機關，因為它是屬於遊憩設施的範圍，「後」就是看它後續想做什麼樣用途的使用，經過前後兩個目的事業主管機關的同意之後，才能辦理用地的變更，目前所知，它的土地產權是屬於一家公司所有。

文化局表示，台灣民俗村內三棟歷史建築包括原嘉義廖氏診所、原北斗奠安宮、原麻豆林家古厝，並沒有在拆除範圍內，文化資產無損壞之虞，文化局已在現場將相關法規條文交與相關人員等並張貼告示，一旦有毀損歷史建築、紀念建築之全部、一部或其附屬設施，將依文化資產保存法第106條處新臺幣30萬元以上200萬元以下罰鍰。

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