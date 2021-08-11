台灣民俗村→惠來產業園區　環團扮「灰面鵟鷹」抗議環評

▲台灣民俗村環評，彰化環盟抗議警方阻擋。（圖／彰化環盟提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

曾為全台十大旅遊勝地第一名的台灣民俗村，地主去年初拆除後開發為惠來產業園區，今天縣府前往進行環境影響評估，彰化環保團體裝扮成灰面鵟鷹前往抗議，高舉布條要求縣府，要以維護民生用水、安全生活權益為優先，勿當財團門神，最後環保局長江培根出面接下陳情書，才化解衝突發生。

▲彰化環盟遞交陳情書給環保局長江培根。

環盟總幹事施月英指出，開發案有諸多爭議，諸如切割環評面積、無視工業區將與民搶水、侵害生態、破壞水土保持等，呼籲彰化縣環評審查委員會，應否決產業園區開發案，給予彰化人一座生態永續的八卦山。

環保局指出，業者係依法提出申請，縣府今日舉行第一階段環境影響評估審查會前的現地勘查作業，現階段沒有立場退回或是否定，須交由縣環境影響評估審查委員會審議，有關開發行為所帶來之社會、文化、經濟、生態自然環境、公共服務，民眾意見等各項影響皆會充分討論及評析，審議程序彰化縣政定有旁聴作業要點，讓關切各別開發案之人民及團體都有機會於審查會時表達意見，再由環評委員作成最後的審查決定，一切程序公開透明，所有書件及開會內容都會在政府機關網站公開揭露。

另外建設處表示原台灣民俗村2012年閒置迄今，土地所有權人依據產業創新條例提出產業園區申請可行性評估並報經濟部工業局審查核備在案，為維護本縣山坡地水土保持及環境保護，本案的環境影響評估及水土保持計畫目前由各權責單位審查中。至於日前花壇鄉三芬路因豪大雨造路基崩塌，經工務處立即派員勘查搶修中，其損壞原因與該園區開發案並沒有任何關聯性。

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