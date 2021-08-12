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北市警局頒「6年輪調」86刑警完成　基層選調第一志願因素曝光

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市6年輪調86刑警12日完成調動。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市長柯文哲任內推動，北市刑警、警員在刑責區、警勤區擔任滿6年調動，光刑事人員就有86人，其中包括33名小隊長、53名偵查佐，也在12日完成調動，有基層刑警表示「接受事實」，離家近為優先考量。

據悉，北市警局執行「6年條款」，刑警包括小隊長、偵查佐，原本還內勤同仁共計2百多人，但有鑒於「轄區治安穩定度」，最後刪減成接任刑責區達6年的刑事人員，共計86人進行調動。

北市警局也在12日分成上、下午2個梯次執行輪調，其中萬華分局小隊長出缺6人居冠，士林分局4名小隊長缺居次，最後也順利依照排名進行選填自願。

據悉，此番調動起因為佳麗寶酒店行賄案，遭檢調發動數波搜索，另外還有加上近期的松山之亂、北投趙介祐橫行事件，所以才要大力整頓風紀。

刑事人員調動完畢後，緊接著就是派出所的人員調動，只要派出所有接「警勤區」（俗稱：管區）達6年，也將一併進行調動，目前人數計有2百多人，將在近期進行調整。

有刑警私下表示，長期待在同一個分局，好處就是熟悉刑責區業務，但是因市府要求調動，所以也欣然接受調動，許多人以「離家近」為第一考量，也有人以「曾經待過」當作第一選擇。

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