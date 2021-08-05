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雙北餐廳解封酒測勤務啟動...基層警憂染疫風險↑　交通大隊給答案

▲▼北市警局交通警察大隊預計在8月規劃酒測專案勤務。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局交通警察大隊預計在雙北餐廳解封後，開始規劃酒測專案勤務。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布降級，雙北市8月初宣布餐廳解禁、開放內用，有鑑於此，北市警局交通警察大隊也將針對酒後駕車編排專案勤務，但有部分第一線警員憂心脫口罩有染疫風險。

據悉，雙北市餐廳在8月初開放內用，警方擔心有民眾伺機酒駕，北市警方在8月第一週規劃酒測專案勤務，各分局也將陸續展開酒測勤務，開始時間由各分局交通組自行規劃。

由於在酒測時，以往警員都會要求機車騎士、汽車駕駛脫下口罩，並向酒測棒吹氣，但因疫情期間，基層警員擔心此舉有染疫風險；對此，北市警局交通警察大隊特別說明。

北市交大表示，第一線執法人員可以透過觀察民眾駕車是否穩當，且行車動線是否左右搖晃，攔查時是否可以精準煞車，第一時間就可以做出簡易的判斷。

民眾下車後，基層警員可以要求走直線，最後確定有酒測疑慮，就會要求民眾實施酒測，酒測時也要求警員要戴口罩以及手套，前後務必做好人員、器材的消毒措施。

交大指出，執法人員應避免將頭伸進車子內，且不得使用酒精檢知器初步對民眾進行酒測，以觀察方式為主，有確實把握再要求直接進行酒測。

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