暴雨襲擊台南沒事！　海科大吳建忠：寫下平安過關典範

▲以往遇雨必淹的台南市安南區安中路，這次暴雨未再見淹水，顯見治水奏功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

極端氣候帶來豪雨，台灣南部被豪雨襲擊，瞬間強降雨讓許多地方淹水了，海洋科大副教授吳建忠表示，台南市以往多處逢雨必淹地區，這一次居然安然無事，台南市寫下平安過關典範。

海洋科大副教授吳建忠指出，南部縣市無法像台北有千億等級的國家預算支持流域治理，只能靠地方政府做好基本功，一任一任逐步串連排水設施，達到系統性的治水。

海洋科大副教授吳建忠表示，以大台北地區的基隆河流域治理為例，光是一條河就可以讓中央投入兩千億進行，工程中最著名的員山子分洪道，就要斥資60億元。台南土地面積是台北市8倍大，從2006年至今卻只有239.8億元，平均1年不到20億元，台南市今年治水預算48億，已經是有史以來治水經費最高的一年了。

吳建忠認為，歷史如鏡，台南治水並沒有想像中的容易，台南曾經有三大低窪地帶。原台南市除了府城是高地，周遭是鄭成功曾經登陸的台江內海，在現今安南區、安定區一帶，往北則是倒風內海，在將軍、北門、學甲、麻豆一帶，也是823水災中，淹水面積最大的區域。

吳建忠說，在府城以西則有鯽魚潭，在台南人口成長最快的永康、仁德一帶。當地的崑山科大、中華醫大每逢豪雨就會遇到淹水，學生都戲稱水上樂園開幕。而崑山水上樂園已在今年被政府「強制關閉」，主要是三爺溪流域治理發揮效果，今年陸續開設的滯洪池和抽水站也延緩洪水高峰。

吳建忠說，除了地勢低窪，台南每年的淹水容易發生在8月，而初一、十五又是容易滿潮的時段，一下雨就會使外水高於內水，如果不靠機械抽排市內積水，根本難以退去。

吳建忠表示，有些專家只有台北觀點，海綿城市構想無法一體適用。低窪地形結合極端豪雨，再碰上1年中的大潮時節，三大弱點集中在同一時間，就像拿水龍頭沖洗海綿，再怎麼會蓄水都抵擋不住有地勢和氣候加成的洪峰，政府只能靠水利工程，用時間換取空間，逐年編列預算建造水利應急系統。

而近年最有感的治水應急工程，就是滯洪池與抽水站。吳建忠舉以學生戲稱的崑山科大水上樂園為例，在大灣抽水站二期完工後，使住宅區與商業區的積水能快速透過道路箱涵與雨水下水道，匯集到抽水站，再透過抽水機抽排到大型排水系統，即便外水高於內水也可排出，而附近的西灣里滯洪池也有效緩解積水蔓延到學區。

另外，同屬古鯽魚潭地帶的仁德，當地的太乙工業區、保安工業區早年飽受水患之苦。其中最令居民困擾的就是三爺溪流域時常氾濫，即便近年興建仁德滯洪池，仍須同時治標與治本，一邊增設田厝抽水站與更新抽水機；一邊綜合治理流域，包括周遭排水的疏通、修繕邊坡拉高堤防、改建橋樑減少瓶頸段等。

吳建忠直言，三爺溪的問題在民進黨執政時代受到重視，前台南市長賴清德曾說三爺溪淹水30年，他花3年就解決，改善作法就是即便中央補助不足，台南市政府也要每年定期投入上億元的預算治水。現在黃偉哲接手時，與水利署合作，持續投入19億進行防洪工程。在經費有限下，地方政府跟中華醫科大學合作，用溪畔校地設置抽水機，省錢又有感。

台南透過滯洪池匯聚積水，再透過抽水站機械抽排，過去陸上行舟的景象，近兩年幾乎沒發生在永康與仁德，讓當地街坊大讚有感，連PTT鄉民都不禁稱讚：「這次真的猛，沒啥問題」、「下成這樣都沒淹真神奇」。仁德附近工業區廠商的門口，更提早把沙包收起來，顯見治水有感當地皆知。

吳建忠認為，台南治水之所以成功，在於地方政府持續編列預算，推動抽水站、滯洪池等治水應急工程，也獲中央認同，中央今年投入台南的前瞻治水預算108億，雖然不到基隆河治水的1/10，但台南居民的生活因此得到莫大改善。從就水治水到系統治水，他也建議地方首長必須持續表現治水決心，包括自編預算，才能扭轉南北治水經費不均的現實。

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