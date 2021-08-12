帛琉泡泡強勢回歸！　桃機設「綠色通道」、專案櫃檯應戰

▲帛琉泡泡確定重啟。桃機也開設綠色專屬通道，並設專案櫃檯查驗證件。（圖／桃機公司提供）



記者許維寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前拍板核定，重啟台帛泡泡，最快8月14日就會有重啟後的首部航班飛往帛琉。桃機公司今天（8/12）也表示，因應台帛泡泡旅行團重啟，機場也特別劃設綠色專屬通道，安排專屬證照查驗櫃檯和行李轉盤，入境後再由專屬通道引至採檢站，分流台灣返台旅客與其他國際線旅客。

台帛泡泡旅行團確定於八月中重啟。機場公司表示，11日已邀集CIQS（移民、檢疫、海關、安檢單位）、交通部觀光局及航空公司等單位討論作業流程，檢視旅客出、入境動線，規劃綠色安全通道，讓返台旅客與其他國際線入境旅客進行分流。

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機場公司總經理但昭璧表示，有鑑於其他國家國際機場曾發生旅客混流、接觸等感染案例，台帛泡泡旅客出入境作業工作重點在落實旅客分流與機場清消。

但昭璧說，台帛泡泡入境航班均停靠二航廈D區停機坪，航班抵達當日之前後各45分鐘，鄰近候機室不安排其他航班旅客入境。台帛泡泡航班旅客入境動線確實執行清消、安排專屬證照查驗櫃檯及行李提領轉盤，進入入境大廳後以專屬通道、專人引導至「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢，分流旅遊泡泡及一般入境旅客，避免混流風險。

機場公司也於今日下午實際演練相關動線。機場公司也呼籲旅客，務必遵守旅遊泡泡相關防疫指引，機場公司將責請保全及航警局派員維持秩序，並要求機場各相關部門持續以高規格檢視防疫環節及管理作業，隨時視執行情形滾動檢討調整。

▲帛琉泡泡專屬乘車處。（圖／桃機公司提供）