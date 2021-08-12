　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

電話講一半突喊「唉唷」！汐止獨居女秒斷訊　警冒雨奔住處救援

記者張君豪／新北報導

8月7日10時許汐止分局接獲民眾劉小姐報案稱，獨居於汐止區姊姊劉女（69歲）與她通電話時突然發出「唉唷」一聲，隨後即斷訊，報案人猜測姊姊可能失足跌倒，由於當時正下豪大雨，因此趕緊報警求助警方派人前往查看。

▲汐止警消獲報後出動救護員、轄區警員到場救人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警消獲報後出動救護員、轄區警員到場救人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警消獲報後出動救護員、轄區警員到場救人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警消獲報後出動救護員、轄區警員到場救人。（圖／記者張君豪翻攝）

案發地轄區橫科派出所所長吳承勳、警員張靖梅等2員正外巡邏，接獲通報便立即趕赴現場，警方也同步通知消防隊到場馳援、為掌握緊急救援時效，員警依劉女指示找到家中的備用鑰匙，與救護人員趕到屋內，發現劉姓婦人倒臥於客廳，意識清楚但無法動彈，並稱當時正準備要去曬衣服，結果不甚摔到受傷無法起身。

經醫護人員檢查，認為傷者需送醫觀察治療，劉姓婦人家屬也趕來家中，對於警消人員及時協助表達感激！汐止警方呼籲，獨居之年長者因常有慢性疾病或行動不便的情形，建議隨身攜帶行動電話，或安裝家用緊急救援通報系統等，若發生意外才能即時求救避免悲劇發生。

【相關新聞】

父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒　督察長帶回輔導

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

 

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
認外遇許藍方！館長譙「看不起這對夫妻」　揪1細節：康醫師超會
快訊／下班注意！　16縣市豪大雨特報
國中情侶夾娃娃機店內激戰！「42秒繳械片」遭流出　下場慘了
LINE七夕特效登場！　「3組關鍵字」看浪漫煙火
快訊／成大開刀房砍同事　體循師林光宇判2年10月定讞
5天內成颱機率曝！　專家揭「1怪象」：今年夏天怪怪的
快訊／北市+3確診！分佈3行政區　2感染源不明
2確診者父親節「逛信義3家百貨」！　匡列31人PCR出爐
台北確診南下！跨中南部3縣市　足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／謎路人小賀最後「失足」身影曝　母淚訴：自殺結案是二度傷害

曾喊「謙卑打拼」！屏檢廉調搜九如鄉公所　鄉長張振亮遭帶回訊問

盧碧豪雨連根拔起山區數百歲櫸木　山老鼠蠢動保七警夜逮2嫌

電話講一半突喊「唉唷」！汐止獨居女秒斷訊　警冒雨奔住處救援

最愛的父親「一刀穿心」了結愛兒　夜市慈愛會助爸爸送最後一程

天殘腳碎玻璃！刺青男狂嗆「范逸臣賺錢靠我」　網轟：藥效沒退　

謝宜真回來！好友落水現場聲聲喚　失蹤逾22hrs疑卡橋底將開挖

國中生夾娃娃機店內激戰！「42秒繳械片」流出　2散播者下場曝

闖管制線游200m到六角亭戲水！成大研究生疑撿手機溺斃　媽見屍哭癱

成大開刀房凶殺案　體循師林光宇7刀砍同事判刑2年10月定讞

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

獨／謎路人小賀最後「失足」身影曝　母淚訴：自殺結案是二度傷害

曾喊「謙卑打拼」！屏檢廉調搜九如鄉公所　鄉長張振亮遭帶回訊問

盧碧豪雨連根拔起山區數百歲櫸木　山老鼠蠢動保七警夜逮2嫌

電話講一半突喊「唉唷」！汐止獨居女秒斷訊　警冒雨奔住處救援

最愛的父親「一刀穿心」了結愛兒　夜市慈愛會助爸爸送最後一程

天殘腳碎玻璃！刺青男狂嗆「范逸臣賺錢靠我」　網轟：藥效沒退　

謝宜真回來！好友落水現場聲聲喚　失蹤逾22hrs疑卡橋底將開挖

國中生夾娃娃機店內激戰！「42秒繳械片」流出　2散播者下場曝

闖管制線游200m到六角亭戲水！成大研究生疑撿手機溺斃　媽見屍哭癱

成大開刀房凶殺案　體循師林光宇7刀砍同事判刑2年10月定讞

定調5倍券、免付千元領取對象擴大範圍　政院下週與民進黨團說明

家人搭車出遊座椅突然竄出眼鏡蛇　「咬一口」讓車上5人全身亡！

影／泳池都是人！5歲童溺水「掙扎3mins無人救」絕望斷氣

「3生肖」財運強強滾！有機會中「15億威力彩」一夜成富豪

國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」：學生只會更晚睡

寶寶們全過世狗媽媽心碎　見10隻「喪母奶汪」瞬間擁懷疼愛

獨／謎路人小賀最後「失足」身影曝　母淚訴：自殺結案是二度傷害

曾喊「謙卑打拼」！屏檢廉調搜九如鄉公所　鄉長張振亮遭帶回訊問

考選部明年將舉辦19項次國考　心理師考試率先線上作答

悲痛照片曝！動團轟中央包庇農場非法展演　看到馬兒淒慘死去了？　

好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽　穿鞋踩踏男童看呆...網轟不要臉

社會熱門新聞

黑人用安博盒子看盜版奧運！法務部說話

即／43歲狠母找到了！剛出生女嬰連胎盤丟進垃圾車

即／高雄情侶大吵！她竟「持筷子自殘」

即／苗栗土地公廟「1男身中2刀」倒沙發！民眾嚇壞報警

垃圾車剛壓縮…女嬰屍掉出塑膠袋！清潔員嚇壞

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

九把刀岳母猝死　高大成：100%主動脈剝離

快訊／新莊垃圾車驚見「死亡女嬰」　身上仍連胎盤

狠母棄嬰嚇到發抖…喊「MC都有來」：黑黑一坨滑出來

成大碩男跌落曾文水庫亡　媽認屍崩潰

臥病兒求死　父「因為太愛了」送他走

新莊垃圾車遭丟棄女嬰屍　警調查中

國中生「42秒繳械」片流出　2散播者下場曝

即／成大男碩生撿手機　曾文水庫落水失蹤

更多熱門

相關新聞

5煞夜堵欠債男討24萬　棍棒如下雨沿路追打

5煞夜堵欠債男討24萬　棍棒如下雨沿路追打

新北市汐止區大同路案段發生黑衣人持球棒等兇器追打民眾案件，被害人被打到遍體麟傷，鄰近居民嚇得趕緊報警處理；轄區汐止派出所警方獲報出動快打部隊14名警力到場制止，結果這群黑衣人異想天開躲到路旁的某連鎖賣場地下室躲避警方追查，警方在現場逮捕涉案的5名黑衣人帶回調查。

酒友盧小小清晨放鞭炮吵鄰

酒友盧小小清晨放鞭炮吵鄰

天雨路滑！鴿子降落摔倒秒裝淡定

天雨路滑！鴿子降落摔倒秒裝淡定

汐止女癲癇發作倒地　警消全副武裝助送醫

汐止女癲癇發作倒地　警消全副武裝助送醫

愛犬走失男主人自責　穿紅衣要跳河

愛犬走失男主人自責　穿紅衣要跳河

關鍵字：

汐止警分局橫科所曬衣摔倒

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

奧運選手村成約砲村　天天約妹過夜

快訊／蘇貞昌會黨團　5倍券「免付1千」可望擴大至900萬人

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

邵雨薇剪掉及胸長髮！

即／路透：家樂福將出售台灣事業

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面