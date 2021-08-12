電話講一半突喊「唉唷」！汐止獨居女秒斷訊　警冒雨奔住處救援

記者張君豪／新北報導

8月7日10時許汐止分局接獲民眾劉小姐報案稱，獨居於汐止區姊姊劉女（69歲）與她通電話時突然發出「唉唷」一聲，隨後即斷訊，報案人猜測姊姊可能失足跌倒，由於當時正下豪大雨，因此趕緊報警求助警方派人前往查看。

▲汐止警消獲報後出動救護員、轄區警員到場救人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警消獲報後出動救護員、轄區警員到場救人。（圖／記者張君豪翻攝）



案發地轄區橫科派出所所長吳承勳、警員張靖梅等2員正外巡邏，接獲通報便立即趕赴現場，警方也同步通知消防隊到場馳援、為掌握緊急救援時效，員警依劉女指示找到家中的備用鑰匙，與救護人員趕到屋內，發現劉姓婦人倒臥於客廳，意識清楚但無法動彈，並稱當時正準備要去曬衣服，結果不甚摔到受傷無法起身。

經醫護人員檢查，認為傷者需送醫觀察治療，劉姓婦人家屬也趕來家中，對於警消人員及時協助表達感激！汐止警方呼籲，獨居之年長者因常有慢性疾病或行動不便的情形，建議隨身攜帶行動電話，或安裝家用緊急救援通報系統等，若發生意外才能即時求救避免悲劇發生。

【相關新聞】



►父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」 自摔慘亡畫面曝



►空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒 督察長帶回輔導

►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解