愛犬走失男主人穿紅衣要跳河！情同家人　傷心自責走向基隆河

▲王姓男子自責愛犬走失、身穿紅衣打算跳河尋短遭警方救回。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

7月11日汐止警分局接獲民眾報案：有一名紅衣男子疑似欲跳基隆河輕生，轄區長安派所警員王人平、薛至翔趕赴現場，惟報案地點範圍超級大、是一長達數公里的河岸區域，經員警費一番功夫搜尋後，於靠近星光橋處，發現身穿紅衣的王姓男子（31歲），正沿河堤邊走向水中，猶豫不前，經員警大聲呼喚，男子才回復鎮定。





▲王姓男子自責愛犬走失、身穿紅衣打算跳河尋短遭警方救回。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出、該段河堤道路與河堤灘地高度落差達3公尺，員警試圖持木棍將男子拉上岸，並不斷溫情勸說，王男這才決定不再尋短，慢慢往上爬向道路，員警再徒手拉將他拉上河堤道路。

警方詢問王男尋短原因，原來王男所飼養10餘年，且情同家人的狗狗走丟，才傷心過度走入基隆河內打算尋短；救出王男後警員為防意外再次發生，陪同王男沿著河堤邊散步談心10多分鐘，見其情緒趨緩並穩定後，才護送他返家休息。

汐止警分局呼籲，自殺並非解決問題之道，可善用社會資源求助，或撥打生命專線1995、安心專線0800-788995以及男性關懷專線 0800-013999，若民眾發現自己、親友疑有憂鬱傾向或自殺念頭，應儘快至相關醫療機構求助。

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