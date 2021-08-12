面試被主管酸「人格有問題」！單親媽「附圖」抱怨…網一看全歪樓笑了

▲女網友被丈夫背叛而離婚。（示意圖／達志影像）

實習記者高琳景／綜合報導

夫妻離婚的原因有許多，包括外遇、個性不合甚至是家暴等，這些都不是外人所能理解。近日就有一名女網友抱怨表示，她去面試時被主管諷刺「離婚的人就是人格有問題」，讓她聽了十分傷心，控訴明明就是她遭背叛。不過貼文曝光後，底下網友全因一張照片紛紛歪樓，笑問她「是真的嗎？」

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她被面試的主管講說「離婚的人就是人格有問題」真的很無言，明明是被別人背叛、小孩也丟給她扶養，但為什麼在別人眼中卻變成自己有問題，讓她怎樣都想不透，直呼這位主管「到底是哪個年代的老輝阿啦？」

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貼文曝光後，網友們紛紛安慰表示「會說那句話的人格比較有問題」、「不用在意這種人，智商跟一般人不一樣，八成是傳統觀念的人」、「把自己和孩子顧好，其他人說有的沒的當他們在放屁」、「這種人的人格才有問題…跟他們計較根本就是貶低自己」、「那員工離職是主管人格有問題嗎？你可以反問他」。

▲原Po的附圖，引發網友們熱烈討論。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

不過，原Po貼文的附圖卻讓網友們紛紛歪樓，原來該圖為一名蝦皮賣家所販售的商品，是一碗要價50元「我親自煮的白飯」，但當買家詢問對方「還有嗎？」賣家卻表示「還有喔，我改一下價錢25$」，讓買家不禁納悶「為什麼？」原來是因為，買家太餓所以已經先吃掉半碗了。

不少網友看見照片後，笑回「那個白飯好吃嗎？」、「妳這圖．太強了」、「請問商品還有嗎」、「圖太吸引人了」、「這個圖是真的？太好笑了！」、「誠實的賣家」、「可以加點滷肉汁跟雞絲嗎？外加一碗下水湯」。

▼網友們紛紛歪樓笑回「妳這圖．太強了」。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）