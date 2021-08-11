台南資源回收大爆量　環保局調「壓縮車」支援應變服務不打折　　

▲受新冠肺炎疫情影響，民眾消費習慣改變，原有回收車已無法負荷巨量回收物，環保局調度「壓縮車」支援，載到回收場後再傾倒出來進行分類。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情改變民眾消費習慣，各類一次性用品數量大增，外帶紙餐具、容器更是爆量，人口稠密區的回收車已無法負荷，環保局調度「壓縮車」（垃圾車）支援，紙類、塑膠類等置入壓縮艙壓縮，載到回收場後再傾倒出來進行分類，另玻璃、保麗龍等壓縮會碎裂之回收物則另外以袋附掛於壓縮車上分類回收。

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環保局統計，三級警戒以來，資源回收量如潮水般湧來，今年5月較去年同期比較，平均每日資源回收量增加16％（16公噸），6月更是進一步攀升，與去年同期相比每日爆增30％（31公噸）。

以壓縮車支援收運資源回收物，主要在東區、中西區、安平區、北區、南區、安南區及永康等人口稠密之行政區，但其他區偶而也會使用壓縮車收運。環保局強調，以垃圾壓縮車應變收運資源回收物時，會於車輛側邊、後方等明顯處懸掛「本車次支援資源回收收運」布條，以方便民眾辨識，現場清潔人員亦會協助引導並提醒民眾投入前將玻璃瓶罐先分類出來。

環保局長謝世傑表示，以此支援方式才能負擔線上龐大回收量，且不會減損回收物。環保感謝市民朋友樂做分類、協助垃圾減量，目前疫情趨緩，盼大眾減少使用一次性產品、紙餐具等，從源頭做好垃圾減量。

環保局表示，由於資源回收物大增，不僅回收車調度不來，連清潔隊回收人力也很吃緊，須調日班清潔隊員協助執勤，以壓縮車載運回收物乃不得已的變通方式，並非把資源回收物當垃圾處理，請市民朋友多予支持，不要誤解環保局的用意，並協助配合資源回收。

據了解，最近有市民朋友發現環保局垃圾車也收資源回收物品，誤以為環保局將資源回收物當垃圾處理，引起民眾熱議。

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