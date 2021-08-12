夜潛民宅偷電器搬累覺得渴　大膽賊開冰箱「爽喝啤酒」才走

▲高雄男深夜潛入民宅偷電器。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名吳姓男子日前深夜偷偷潛入民宅，徒手搬走液晶電視、電風扇等電器變賣，搬運途中覺得熱，還擅自打開冰箱，開2瓶冰啤酒解渴。警方獲報後，調閱上百支監視器，追查到一名43歲吳姓男子涉有重嫌，11日到吳姓嫌犯住處起獲贓物，全案依竊盜罪送辦。

這起案件發生在7月11日，苓雅分局接獲一名66歲吳姓男子報案，表示回到租屋處時，屋內電器幾乎被搬空，包括46吋液晶電視、2台電風扇、電磁爐、電熱水瓶都不見，「整間房間空蕩蕩，只剩2支喝剩的酒瓶！」

▲▼警方擴大調閱監視器，發現43歲吳姓男子涉有重嫌。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方將現場遺留的空酒瓶送驗，並擴大調閱周邊監視器，但吳姓男子離家時間久，部分監視器已遭覆蓋，但追查1個月後，根據嫌犯穿著特徵、車牌號碼，鎖定停在被害人租屋處外的43歲吳姓小貨車駕駛。11日循線找到吳姓嫌犯，並在住處搜到液晶電視、電熱水瓶等贓物。

吳姓嫌犯表示，因認識被害人的陳姓房東，也常在附近遊蕩，剛好經過1樓租屋處，發現門沒關好，才偷偷潛入行竊，得手後立即把電風扇、電磁爐拆解變賣，但沒想到警方還是找上門。

▲▼警方11日於吳姓嫌犯住家起獲贓物。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方再問，現場為何遺留空酒瓶？吳姓嫌犯竟大言不慚地說：「因為搬運途中天氣太熱又口渴，所以打開冰箱，發現有2瓶啤酒，就拿來解暑。」警方聽完感到又好氣又好笑，全案依竊盜罪嫌送辦。