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陸7月M2增8.3%　低於前值和預期

▲▼人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲中國大陸公布7月金融統計數據。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）11日公布7月金融統計數據，截至2021年7月底，反應市場貨幣供給量的大陸廣義貨幣（M2）餘額，為230.22兆元人民幣，年增率8.3%，低於前值8.6%和預期值8.7%。人行在昨日發布的政策執行報告中表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，繼續強調「穩字當頭。」

據人行公布數據，截至2021年7月底，大陸M2餘額230.22兆元（人民幣，下同），增速也分別比上月末和上年同期低0.3個和2.4個百分點；另狹義貨幣M1餘額62.04兆元，年增4.9%，增速分別比上月末和上年同期低0.6個和2個百分點。與此同時，流通中貨幣M0餘額8.47兆元，年增6.1%，當月淨投放現金371億元。

▲▼中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

其他數據方面，2021年7月底，大陸本外幣貸款餘額192.68兆元，年增11.8%。月末人民幣貸款餘額186.58兆元，年增12.3%，外幣貸款餘額9444億美元，年增6.9%。

單月數據來看，7月份人民幣貸款增加1.08兆元，比上年同期多增905億元，當月外幣貸款減少29億美元，較去年同期減少221億美元。

另7月當月，大陸人民幣存款減少1.13兆元，比去年同期的正增長，多減了1.21兆元，外幣存款也減少230億美元，同樣叫去年同期的正增長，多減了383億美元。

人行還公布，7月份，行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率和質押式債券回購月加權平均利率均為2.08%，跨境貿易人民幣結算業務發生6962億元，直接投資人民幣結算業務發生4979億元。

人行10日發布今年第二季中國貨幣政策執行報告。報告指出，下一階段，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，穩字當頭，堅持正常的貨幣政策，搞好跨週期政策設計，增強宏觀政策自主性，根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策力度和節奏，處理好經濟發展和防範風險的關係，維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性。

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