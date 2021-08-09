Delta疫情多省爆發　中國GDP預估成長值被高盛、大摩調降

▲Delta疫情在中國大陸爆發，多地已實施嚴格限制措施。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多省爆發Delta變種病毒疫情，高盛（Goldman Sachs）最新報告把對中國第三季實質GDP的預估成長值從原先的季增5.8%下修至季增2.3%。但另一方面，高盛又把對中國第四季GDP的預估成長值從季增5.8%上調至季增8.5%，認為疫情有望快速獲得控制。

根據高盛8日發表的一份報告，以Hui Shan為首的高盛經濟學家將中國第三季GDP預估成長值從原先的季增5.8%下修至季增2.3%，全年GDP預估成長值也從8.6%下調至8.3%。

不過，另一方面，高盛的經濟學家又將中國第四季GDP預估成長值從原先的季增5.8%上調至季增8.5%，認為中國應可在一個月內控制住疫情，在解除防疫限制，以及推出財政及貨幣政策後，經濟就會出現反彈。

報告內也解釋，疫情及防疫限制主要對服務業造成衝擊，截至8月初，中國的工業活動似乎沒有受到太大影響，即使是限制措施最為嚴格的南京，工廠也仍舊維持運作。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的報告也將中國第三季GDP預估成長值下修至5.1%，全年GDP預估成長值由9%下調至年增8.2%。報告還強調，Delta變種病毒傳染力強大，在中國「零感染」的限制政策下，對經濟造成影響是無可避免的。