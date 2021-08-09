　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

Delta疫情多省爆發　中國GDP預估成長值被高盛、大摩調降

▲▼江蘇揚州,新冠檢測。（圖／CFP）

▲Delta疫情在中國大陸爆發，多地已實施嚴格限制措施。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多省爆發Delta變種病毒疫情，高盛（Goldman Sachs）最新報告把對中國第三季實質GDP的預估成長值從原先的季增5.8%下修至季增2.3%。但另一方面，高盛又把對中國第四季GDP的預估成長值從季增5.8%上調至季增8.5%，認為疫情有望快速獲得控制。

根據高盛8日發表的一份報告，以Hui Shan為首的高盛經濟學家將中國第三季GDP預估成長值從原先的季增5.8%下修至季增2.3%，全年GDP預估成長值也從8.6%下調至8.3%。

▲▼江蘇揚州,新冠檢測。（圖／CFP）

不過，另一方面，高盛的經濟學家又將中國第四季GDP預估成長值從原先的季增5.8%上調至季增8.5%，認為中國應可在一個月內控制住疫情，在解除防疫限制，以及推出財政及貨幣政策後，經濟就會出現反彈。

報告內也解釋，疫情及防疫限制主要對服務業造成衝擊，截至8月初，中國的工業活動似乎沒有受到太大影響，即使是限制措施最為嚴格的南京，工廠也仍舊維持運作。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的報告也將中國第三季GDP預估成長值下修至5.1%，全年GDP預估成長值由9%下調至年增8.2%。報告還強調，Delta變種病毒傳染力強大，在中國「零感染」的限制政策下，對經濟造成影響是無可避免的。

▲大陸疫情,揚州,核酸檢測。（圖／CFP）

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
盧碧發威！吹翻草間彌生「南瓜」　滾進海裡畫面曝
畢業就進台積電！30歲「年薪300萬」有車有房　卻嘆空虛
威力彩衝13億　今晚「熱門球號」曝光
這家證券被「韭菜負評」洗版！疑大戶隔日沖引怒火　網驚：取暖大
42%人都做錯！　煮雞蛋前「少做一件事」吞下致命細菌
捷運痴漢是法官助理！正妹OL裙下被拍光　噁畫面曝
1500人「意外中獎」搶到莫德納！原因曝光網全吐血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

Delta疫情多省爆發　中國GDP預估成長值被高盛、大摩調降

13名船員連續發燒求助靠港遭拒　「最後希望」舟山港緊急安排救援

14歲少女遭8次性侵墮胎！死意堅決「仰頭跳樓亡」　惡老闆判無期

滴滴也爆性侵！單親媽：被逼參加飯局「客戶用混酒灌醉迷姦」

雲南北漂象群回家了！　工作人員組「車牆」引導走大橋跨越元江

林毅夫：2049年中國技術與美相當　美不再有「卡脖子」優勢

和朋友KTV唱歌突然生子　18歲女從「廁所窗戶」把男嬰扔下3樓摔死

阿里「黑箱」壓性侵醜聞GG　官媒重砲轟：不要妄想操控一切！

字節跳動傳將赴港上市　正與陸監管部門討論「數據安全問題」

阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」　字節跳動：終止招聘流程

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

Delta疫情多省爆發　中國GDP預估成長值被高盛、大摩調降

13名船員連續發燒求助靠港遭拒　「最後希望」舟山港緊急安排救援

14歲少女遭8次性侵墮胎！死意堅決「仰頭跳樓亡」　惡老闆判無期

滴滴也爆性侵！單親媽：被逼參加飯局「客戶用混酒灌醉迷姦」

雲南北漂象群回家了！　工作人員組「車牆」引導走大橋跨越元江

林毅夫：2049年中國技術與美相當　美不再有「卡脖子」優勢

和朋友KTV唱歌突然生子　18歲女從「廁所窗戶」把男嬰扔下3樓摔死

阿里「黑箱」壓性侵醜聞GG　官媒重砲轟：不要妄想操控一切！

字節跳動傳將赴港上市　正與陸監管部門討論「數據安全問題」

阿里涉性侵男跳槽還「通過第一輪」　字節跳動：終止招聘流程

哥倆工寮鬥嘴打架　隔天1人竟斷氣！他內疚寄錢給家屬致歉

維力炸醬麵、來一客杯麵被縮小了　變身宵夜常客必買迷你造型卡

台灣濕熱天氣是陳冠宇最大挑戰　王溢正教他如何防曬

兄弟投打2大將傷勢無礙　助總：可以出賽

地鐵上抽搐倒地！裝病喊「新冠病毒」乘客嚇壞奔逃　超慘下場曝

2500人花1元搶抽免費去帛琉！中獎名單明揭曉　業者曝年底前目標

MAMAMOO輝人爆簽入「男偶像出身歌手新公司」！鐵肺歌姬變師姐

阿巴西、謝亞軒雙加盟中信　T1職籃選秀特攻首輪大豐收

貢丸當球玩！哈士奇太ㄎㄧㄤ「整顆滾不見」　媽嘆：看你怎拿出來

奧運期間FB數據：戴資穎貼文獲全球選手最多讚　台灣貼文多由女性發起

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

大陸熱門新聞

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

遊客打群架「害動物學壞互毆」場面一度失控

哈爾濱大樓天花板坍塌！11人活埋2人亡

超千人直播打卡全紅嬋老家 全父拒收房產現金：有心就別再打擾

阿公樹下低頭滑手機！抬頭和猛虎面對面

阿里CEO張勇震怒 開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

丈夫欲「強上岳母」！妻5次起訴離婚被駁回

全紅嬋奪金　老家被包圍「全家快崩潰」

奪金後首發文　14歲全紅嬋：給你們比心心

滴滴也爆性侵！單親媽：被客戶灌醉迷姦

14歲少女遭8次性侵墮胎！死意堅決仰頭跳樓亡

警臨檢小貨車…下秒驚現3000隻劇毒眼鏡蛇

阿里女員工遭高層灌酒性侵！4次帶保險套進我房間

更多熱門

相關新聞

陸康泰生物正研發Delta變異株滅活疫苗

陸康泰生物正研發Delta變異株滅活疫苗

大陸多省爆發Delta變種病毒疫情，疫苗對變種病毒是否有效受到關注。根據陸媒《澎湃新聞》報導，深圳康泰生物製品公司已成功分離出多株Delta變種病毒株單克隆毒種，將嚴格按照人用疫苗質量要求進行毒株評價，篩選疫苗用毒種，為生產針對Delta變種病毒的新冠滅活疫苗做好準備。

林毅夫：2050年美就會對中「心悅誠服」

林毅夫：2050年美就會對中「心悅誠服」

我國今年GDP可坐5望6？　玉山銀董座：民間消費要止跌

我國今年GDP可坐5望6？　玉山銀董座：民間消費要止跌

澳門爆4例Delta確診　展開全民核酸檢測

澳門爆4例Delta確診　展開全民核酸檢測

陸公布31省經濟半年報　廣東居首位

陸公布31省經濟半年報　廣東居首位

關鍵字：

Delta變種病毒Delta疫情經濟增長經濟成長GDP

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面