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林毅夫：到了2050年　美國就會對中國「心悅誠服」

▲▼北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京大學國際發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京大學國際發展研究院名譽院長林毅夫近日表示，2050年左右，中國東部沿海地區的人均GDP水平將跟美國一樣，產業技術水平沒有了差距，美國對中國「卡脖子」的空間就沒有了，「到那時，美國大概就會心悅誠服。」

林毅夫最近出版新書《論中國經濟：挑戰、底氣與後勁》，並接受專訪。

對於中美關係的未來發展，林毅夫認為，中國人口是美國的4倍，只要人均GDP達到美國的1/4，總體經濟規模就跟美國一樣大；只要人均GDP達到美國的1/2，總體經濟規模就會是美國的兩倍，這是改變不了的事實，「美國不能因為自己要一直都是全世界最大的經濟體，就要求中國人均GDP必須在美國的1/4以下。如果提出這樣的要求，中國老百姓接受嗎？世界上其他國家會接受嗎？我想不會。」

林毅夫指出，這違反美國從建國以來一直倡導的人人「生而平等」的理念，總不能講一套做一套，「當它比世界上任何國家都先進時，就強調人人平等；等到別的國家真正有可能跟它平等時，就又說你不能平等，他不能平等。可以看到，美國現在已經開始利用科技霸權、軍事霸權來阻礙中國的發展。」

▼中美阿拉斯加會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中美在阿拉斯加進行會晤。（圖／達志影像／美聯社）

林毅夫提到，不可否認，美國仍是世界科技最先進、軍事力量最強的國家，所以它就想利用自己的力量來阻礙中國的發展，這就造成了中美關係的不確定性，也給世界帶來很多不確定性，「這種不確定性對中國不好，對美國老百姓不好，對世界也不好。」

林毅夫表示，想要出現一個新的穩定格局，中國還是要把自己的事情做好，抓住有利發展條件，把自身發展起來，「按照『十九大』提出的設想，到2035年把中國基本建成一個現代化國家，到2050年把中國建設成一個社會主義現代化強國。到那時，中國的人均GDP可以達到美國的50%，而人口是美國的4倍，總體經濟規模就是美國的兩倍。」

林毅夫指出，當然，中國還是有地區差距，東部沿海地區更發達，加起來人口大概4億多一點，到時這一地區的人均GDP可以達到美國同一水平，人均GDP處在同一水平代表著平均勞動生產率也在同一水平，這就是說，東部地區的平均技術和產業水平跟美國處在同一水平，「今天按照購買力平價計算的人均GDP大概是美國20%，但如果按照市場匯率，則只有美國的1/6；而東部沿海地區人均GDP不到2萬美元，按照市場匯率計算，不到美國的1/3，所以目前產業技術水平和美國相比還有明顯的差距，才讓美國有『卡脖子』的空間。」

林毅夫認為，如果到2050年左右，中國東部沿海地區的人均GDP水平跟美國一樣，那麼產業和技術水平也沒有了差距，美國對中國「卡脖子」的空間就沒有了。在中國東部已經和美國持平的情況下，中國還有中西部10億人口，差不多是美國的3倍，人均GDP則是美國1/3，仍有快速發展的潛力。所以，中國的總體發展還會比美國快。

▲▼中美關係,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

林毅夫指出，到那時，美國大概就會心悅誠服，主要原因有三點，一是沒有可以「卡脖子」的優勢了，現在的一些優勢到時都被中國追趕上；二是中國的經濟規模已經是美國的兩倍，再怎麼吵怎麼鬧，也改變不了這個事實；三是中國還可以比美國發展得更快，到時中國是全世界最大的經濟體，也是最大的市場，每年全世界的增長主要在中國，美國要想發展得好，就必須要充分利用國內國際兩個市場、兩種資源，自然不能忽視中國市場。

林毅夫強調，其實這種轉變是有歷史經驗的。比如在八國聯軍和G8裡面，唯一的亞洲國家是日本，在整個20世紀都是亞洲經濟的領頭羊，到2010年，中國經濟規模超過日本，所以日本右派的心裡很不舒服，開始製造釣魚島事件，中日關係陷入緊張。「現在為什麼中日關係又開始緩和？是因為中國經濟規模已是日本的2.8倍，它再不高興也改變不了事實。而日本經濟如果要發展、要增加就業、要提高收入水平，中國是最重要的市場，沒辦法離開。」

林毅夫還說，他認為最主要的還是做好自己的事情，中國仍是一個發展中國家，改革是永無止境的，必須在發展過程中不斷地利用有利條件，維持國內的穩定與發展，發揮制度的優越性，逐步解決城鄉收入差距問題、社會保障不足問題，以及其它方方面面的問題，不斷滿足中國人民對美好生活的期望。

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