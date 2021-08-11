九把刀岳母「打完AZ」4天後過世　陳時中：非公眾人物不討論

▲九把刀岳母（中）打完AZ疫苗4天後過世。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

記者嚴云岑／台北報導

九把刀岳母打完AZ疫苗4天後出現背痛、頸部抽痛、嘔吐症狀，下午躺在沙發上休息後一覺不醒，送醫後依然無法挽回一命。被問及是否為AZ疫苗不良反應，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，九把刀岳母非公眾人物，因此不需要特別討論。

目前我國疫苗覆蓋率約37.18%、劑次人口比為39.48%，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥補充，昨日新增72件接種疫苗後不良事件通報，其中29件非嚴重、39件嚴重，另有4例死亡。死亡個案介於53至87歲，死亡日介於接種後4日至49日之間，均為接種AZ疫苗。

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九把刀岳母去年身體檢查僅有膽固醇過高，被問及是否為造成猝死原因？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，高膽固醇並非接種禁忌對象，也不會因為高膽固醇接種後就有不良反應。

九把刀今（11）日寫下長文悼念岳母，其中談到岳母在疫情爆發後怕太常請假職位會被取代，所以每天還是去上班，但這樣就沒能和過往一樣常常見到孫女，為此特別四處追問殘劑和最新一期疫苗實驗的消息，最後在7月26日輪到她打AZ疫苗。

岳母剛打完沒有任何不適，不過7月30日開始出現症狀：「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛陣痛一陣一陣痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動。」當天下午她躺在沙發上休息，岳父睡完午覺醒來看見岳母以奇怪的姿勢躺在沙發上，前往關心後發現沒有呼吸，在119電話指導下進行CPR直到醫護人員趕來。

九把刀回憶當下的心情就像胸口整個被挖空一樣：「媽媽在送達醫院前就走了。急診室裡，我們圍繞著媽媽，摸著她的頭髮，她的臉，她的手，不停地道謝，感激她用盡一生的愛陪伴我們，魯拉也一直說愛妳愛妳，還不停地蹭蹭撒嬌。所有人都哭崩了。」

九把刀希望能夠給岳母和一家人一個清楚明白的答案，所以雖然深受打擊：「我們還是忍痛將媽媽的大體送交司法解剖完畢，正等待後續報告出爐。我自己也在媽媽走後第三天，按照原訂計畫去診所打了AZ疫苗。這是我能做的，想做的，也必須做的，因為媽媽，也想為這個世界盡一針之力。」