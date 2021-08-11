快訊／蔡英文16日預約接種高端疫苗　最快施打時間曝光

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在7月28日透過臉書向國人表示，自己已經完成疫苗意願登記，選擇接種高端疫苗。蔡英文11日則表示，國產疫苗8月16日開始預約接種，而她收到簡訊也會前去預約，施打時程則落在8月23日至8月29日間。

蔡英文7月底在臉書表示，疫苗施打意願登記與預約系統已經重新開放意願登記，也將高端疫苗列為選項之一。她呼籲所有符合資格的民眾，都盡快進行疫苗意願登記與預約，疫情警戒降級不鬆懈，請大家繼續努力，衝刺提高接種率，達成更完善的群體免疫力，相信不久後就可以恢復如常生活。

蔡英文11日下午也透過臉書向國人提醒，國產疫苗8月16日開始預約接種，而她也會去預約。她強調，國際疫情嚴峻，我們不能輕忽防疫措施，更必須持續增加台灣社會集體的防護力，今天指揮中心宣布，國產高端疫苗即將開始施打，她特別提醒有意接種高端疫苗的朋友，一起留意時程。

蔡英文指出，意願登記時間是8/13（五）12:00結算；預約接種時間是8月16日（一）10:00至8月18日（三）12:00；施打時程則是8月23日（一）至8月29日（日）。

蔡英文說，截至目前為止，已經有超過106萬人在意願登記中勾選高端疫苗，接下來開放預約的對象，也將會根據意願登記的結算情形來決定，請大家持續注意了。