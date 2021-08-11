　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文16日預約接種高端疫苗　最快施打時間曝光

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在7月28日透過臉書向國人表示，自己已經完成疫苗意願登記，選擇接種高端疫苗。蔡英文11日則表示，國產疫苗8月16日開始預約接種，而她收到簡訊也會前去預約，施打時程則落在8月23日至8月29日間。

蔡英文7月底在臉書表示，疫苗施打意願登記與預約系統已經重新開放意願登記，也將高端疫苗列為選項之一。她呼籲所有符合資格的民眾，都盡快進行疫苗意願登記與預約，疫情警戒降級不鬆懈，請大家繼續努力，衝刺提高接種率，達成更完善的群體免疫力，相信不久後就可以恢復如常生活。

蔡英文11日下午也透過臉書向國人提醒，國產疫苗8月16日開始預約接種，而她也會去預約。她強調，國際疫情嚴峻，我們不能輕忽防疫措施，更必須持續增加台灣社會集體的防護力，今天指揮中心宣布，國產高端疫苗即將開始施打，她特別提醒有意接種高端疫苗的朋友，一起留意時程。

蔡英文指出，意願登記時間是8/13（五）12:00結算；預約接種時間是8月16日（一）10:00至8月18日（三）12:00；施打時程則是8月23日（一）至8月29日（日）。

蔡英文說，截至目前為止，已經有超過106萬人在意願登記中勾選高端疫苗，接下來開放預約的對象，也將會根據意願登記的結算情形來決定，請大家持續注意了。

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
醫師人夫煽情求愛許藍方　狂密：我努力嘗試跟你連結
許藍方論文點閱超過戴資穎！「男性尿失禁研究」衝上熱門榜第一
家樂福傳將出售台灣事業　價值530億
康醫師正宮「貌美不輸許藍方」　在外名聲佳…醫界背景曝光
小王是警察！綠帽夫破門喊「不准動」拍下2人脫光光
人夫醫師怨：妳跑去照顧別人的3cm！　許藍方對話截圖曝光
快訊／F-16戰機起飛座艙罩飛脫！　7分鐘後緊急降落
立陶宛總統說話了！　「我們有權決定與哪一國發展關係」
快訊／蔡英文16日預約接種高端疫苗　最快施打時間曝光
許藍方曬截圖打臉！網看「對話時間」有疑點：公布一下啊
哪個名人外遇後「洗白最成功？」　鄉民一致點名他：光環沒黑過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美首次舉行海巡工作會議　AIT：理念相近夥伴合作克服跨國問題

駐美代表處人員增1人確診　外交部：領務服務不受影響

批蔡英文護航國產疫苗　羅智強：辭了總統去當高端董事長吧！

回學校上課！柯文哲「線上線下混合班」恐喊卡　多數師生盼實體到校

帛琉旅遊泡泡重啟　澎湖立委楊曜率先「逆時中」：5+9恐淪防疫破口

快訊／F-16戰機起飛座艙罩飛脫　7分鐘後緊急降落

快訊／蔡英文16日預約接種高端疫苗　最快施打時間曝光

台鐵成功斷軌案遭監察院糾正　採購違失移送法務部查處

2022大選兵家必爭新竹市　鄭宏輝發文...網：藍綠白誰空降誰落選

比去年多13倍！北市3.1萬人申請1.6億急難救助　柯文哲曝底層困境

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

台美首次舉行海巡工作會議　AIT：理念相近夥伴合作克服跨國問題

駐美代表處人員增1人確診　外交部：領務服務不受影響

批蔡英文護航國產疫苗　羅智強：辭了總統去當高端董事長吧！

回學校上課！柯文哲「線上線下混合班」恐喊卡　多數師生盼實體到校

帛琉旅遊泡泡重啟　澎湖立委楊曜率先「逆時中」：5+9恐淪防疫破口

快訊／F-16戰機起飛座艙罩飛脫　7分鐘後緊急降落

快訊／蔡英文16日預約接種高端疫苗　最快施打時間曝光

台鐵成功斷軌案遭監察院糾正　採購違失移送法務部查處

2022大選兵家必爭新竹市　鄭宏輝發文...網：藍綠白誰空降誰落選

比去年多13倍！北市3.1萬人申請1.6億急難救助　柯文哲曝底層困境

希望之橋斷5天想家了！居民涉水闖管制路段：要回去餵雞、澆花

8KG賓士貓穿燕尾服翻肚睡！　媽笑：胸前鈕扣「扣不起來」

睽違13年　新航8月25日起復飛台北-洛杉磯「票價便宜兩萬多」

梅西坦承離開巴薩很難　「球王」聯手內馬爾、姆巴佩直呼瘋狂

台美首次舉行海巡工作會議　AIT：理念相近夥伴合作克服跨國問題

被雷聲嚇到不敢睡！柴柴狂度估「摔下沙發」　爸心疼帶去收驚

羅傑斯穩定度不夠　新洋投格里斯隨隊觀察

大馬再添20780宗確診！本週3度衝破2萬大關　超越印尼直衝全球第6

本周我最毛／歐告洗澡滿臉泡泡「歪嘴兇」　媽安撫：不會變小白啦

張基龍去當兵怎辦？劇組想出妙招　「記者會為他破例」合體宋慧喬

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

政治熱門新聞

新北爆社區感染！最新足跡：全家、家樂福、羽球館、剉冰店

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

快訊／永和爆不明感染源　擴大篩檢330人結果出爐

穿軍服下跪少校下場曝光　記大過14萬飛了

快訊／曾去大同區涮涮鍋內用！北市曝2確診足跡

快訊／遠百寶慶店又爆確診足跡！　北市證實：已要求停業清消1天

體育署長張少熙晚間請辭！5點聲明曝光

快訊／零確診破功！北市+4分布出爐　2例不明感染源

快訊／5倍券可繳學雜費﹑補習費　紙本、數位皆可收

快訊／新北＋6「分布5行政區」　永和擴大篩檢篩出2例

蔡政府、馬政府　振興券比一比

快訊／「麟洋配」首套悠遊卡亮相　812李洋生日當天限時預購

快訊／永和社區感染231人隔離　侯友宜霸氣喊「免費住防疫旅館」

快訊／F-16戰機起飛座艙罩飛脫　7分鐘後緊急降落

更多熱門

相關新聞

2022大選兵家必爭新竹市　鄭宏輝發文...網：藍綠白誰空降誰落選

2022大選兵家必爭新竹市　鄭宏輝發文...網：藍綠白誰空降誰落選

在2022縣市長大選的版圖中，新竹市號稱全台最年輕城市，加上中間選民偏多，有意插旗的政黨們均將其視為關鍵選區，除了民眾黨正籌組地方黨部積極備戰外，國民黨地方黨部日前也透過整合民調，推出市議員林耕仁，建請黨中央提名。面對各黨來勢洶洶，被視為最有可能代表民進黨出戰的行政院政務顧問鄭宏輝則是透過臉書發文回應，支持者也湧入留言鼓勵，希望鄭宏輝能延續市長林智堅的理念，發揚光大新竹。

新加坡上半年GDP達7.7%優於預期　上修全年預估至6-7%

新加坡上半年GDP達7.7%優於預期　上修全年預估至6-7%

九把刀岳母打完AZ走了！陳時中1句話網炸鍋

九把刀岳母打完AZ走了！陳時中1句話網炸鍋

疫情降溫別高興太早　柯文哲：完全清零要28天+0才過關

疫情降溫別高興太早　柯文哲：完全清零要28天+0才過關

庫存拉警報！1圖看懂疫苗剩餘量　400萬鐵粉再等等

庫存拉警報！1圖看懂疫苗剩餘量　400萬鐵粉再等等

關鍵字：

蔡英文疫苗高端

讀者迴響

熱門新聞

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打完疫苗4天過世　忍痛解剖

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

更多

最夯影音

更多
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面