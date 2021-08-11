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九把刀岳母打疫苗猝逝！恐是「3可怕殺手」　醫：20%人不知自己罹病

▲九把刀。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

▲九把刀岳母打完疫苗4天後猝逝。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

記者張乃文／台北報導

九把刀11日在臉書寫下長文，悲痛透露岳母在打完AZ疫苗4天後過世，並透露岳母過世當天出現背部劇痛及暈眩等症狀，就這樣斷氣離開人世。以九把刀所述之情況，有醫師研判，應是心血管問題造成的猝死，但整體還是要分成2件事來看，因為膽固醇過高的確是心臟病的危險因子，也建議，本身就有心血管疾病者，打完疫苗後最好每天量一次血壓較安全。

九把刀提到，岳母身體相當硬朗，3月做的健檢報告除了膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇有被標記超標外，其他全都是正常，在7月26日打AZ疫苗後，當天並沒有任何不適，但7月30日一早9點半左右，傳訊表示：「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛陣痛一陣一陣痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動。」怎料就在當天下午失去呼吸。他說，家人忍痛決定要解剖岳母的遺體，目前正在等待後續報告出爐。

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對於九把刀所述情形，北醫附醫急診科主任高偉峰初步研判可能是心血管問題。醫師受訪時提到，根據國際衛生組織定義，症狀發生後24小時內心臟停止都可稱之猝死，而文中指出的「劇痛」情況，有3種可能性，包括「主動脈剝離、肺栓塞或冠狀動脈心臟病」，整體而言應是最後一個的可能性較大，但是否為疫苗引起，仍有待解剖結果出爐。

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▲醫師強調，打疫苗的好處仍遠高於壞處，建議大家能打就去接種。（圖／記者李毓康攝）

高偉峰指出，國際醫學雜誌在7月27日左右才發表，包含BNT、AZ及莫德納疫苗，的確有些許比例在施打完後，發生心血管疾病，約是13%左右，另有5.8%會出現血壓較高、2%血壓較低，因此還是建議，本來就有心血管問題的患者，施打完疫苗後，每天至少量測一次血壓較為安全。

高偉峰也說，統計顯示，20歲以上的人有20%的人罹患心臟病，但自己並不知情，且有一半的人第一個出現的症狀就是猝死。

不過，高偉峰仍強調，雖然國際研究提到疫苗所引起的副作用中，有心臟相關問題，但是整體而言還是相對少數。他呼籲，打疫苗的好處遠高於壞處，鼓勵大家能打就盡快去施打。

相關情況，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則表示，高膽固醇並非接種禁忌對象，也不會因為高膽固醇接種後就有不良反應。

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