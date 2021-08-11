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庫存拉警報！1圖看懂疫苗剩餘量　400萬莫德納鐵粉再等等

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾陸續接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者許若茵／綜合報導

國內疫苗庫存量亮紅燈！今起第五輪莫德納疫苗開放48.7萬人接種，預計17日前就會施打完畢，接續第六輪疫苗將由國產高端疫苗接棒，預計23日開打，期間將會有一小段空窗期。《ETtoday》為您整理我國現有疫苗施打規劃與狀況。

▲▼現有疫苗施打規畫。（圖／ETtoday製）

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▲現有疫苗施打規畫。（圖／ETtoday製）

●莫德納

第五輪莫德納疫苗今起開放4類民眾接種，包含53至64歲的第九類對象65歲以上民眾可接種第一劑，第一至第三類對象孕婦可接種第二劑，總計將接種48.7萬人次。

此外，有3.3萬專責醫院醫護人員已接種AZ滿10周，第二劑將可混打莫德納，指揮中心也另外保留4.4萬劑供未來專責醫院醫護人員混打。

根據指揮中心最新公布的疫苗意願登記數據，單選莫德納的「鐵粉」人數已經超過400萬人。我國現有莫德納疫苗量約72.9萬劑，只是接下來若無新增到貨，扣除第五輪施打與供醫護混打數量，剩餘莫德納估計僅剩16.5萬劑，庫存量持續拉警報，400萬名鐵粉還得耐心等候。

▲▼0720 新北市公私立教職員0720疫苗開打（慈濟中和靜思堂）。（圖／記者黃克翔攝）

▲疫苗擴大開打，庫存卻持續拉警報。（圖／記者黃克翔攝）

●高端

第六輪施打疫苗為國產高端，陳時中在今日疫情記者會上指出，有意願接種高端的人數已達106萬人，目前還有數批高端仍在封緘檢驗，屆時至少會有60萬劑供民眾接種，將於16日開放預約。但第五輪疫苗在17日前就會施打完畢，高端卻預計23日才能開打，陳時中坦言，會有一小段的空窗期。

●AZ

AZ疫苗目前剩餘約36.07萬劑，7月31日立陶宛捐贈我國2萬劑AZ仍在封緘檢驗，將提供給符合公費資格以及可接種第二劑的民眾施打，後續也會視地方規劃撥補。

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