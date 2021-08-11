打疫苗後猝死個案年輕化？指揮中心：多為第九類「與疫苗無相關」

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗開打至今，累積598人接種後死亡，其中有504例接種AZ、94例莫接種德納，最年輕個案分別為26歲與36歲，被問及接種疫苗猝死個案是否有年輕化趨勢？死亡案例是否排除與疫苗有關？中央流行疫情指揮中心回應了。

目前我國疫苗覆蓋率約37.18%、劑次人口比為39.48%，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥補充，昨日新增72件接種疫苗後不良事件通報，其中29件非嚴重、39件嚴重，另有4例死亡。死亡個案介於53至87歲，死亡日介於接種後4日至49日之間，均為接種AZ疫苗。

莊人祥提到，疫苗猝死並無年輕化趨勢，而是最近開放全齡層第九類民眾接種疫苗，其中就包含重大傷病、罕見疾病與高風險慢性病等患者，最近看到死亡比較輕的，也都是第九類民眾，但目前還未看到與疫苗接種的相關性。

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指揮官陳時中也提醒，單獨個案無法反映年輕化趨勢，且打過疫苗或吃過藥後死亡，也都是時序上的呈現，不能說有20幾歲、30幾歲個案就是年輕化。

九把刀岳母今（11）日也爆出接種AZ疫苗4天後死亡，由於其健檢僅有膽固醇過高症狀，被問及是否為猝死原因？專家諮詢小組召集人張上淳表示，高膽固醇並非接種禁忌對象，也不會因為高打固醇接種後就有不良反應。