穿軍服下跪少校下場曝光　記大過提前退伍、考績獎金14萬飛了

▲空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校2日上午到總統府前下跪，後來經府方通知空軍督察長柳千惠帶回輔導。（圖／民眾提供翻攝）

記者陶本和／台北報導

空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校2日穿著軍服，在總統府前雙膝下跪陳情，由於傷害軍方形象，空軍核定記1大過懲處，考績獎金14萬元也沒了；而他也申請提前退伍，經核定8月16日生效。

李敦鵬少校2日清晨，穿著空軍軍服到總統府前「下跪」陳情。此舉驚動總統府侍衛室，在通報後空軍司令派督察長柳惠千少將帶回輔導。

擔任空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長的李敦鵬，服役已達22年，但多次向單位申請延長役期遭拒，去年已經私下到總統府陳情，而今天清晨6點多，直接身穿軍服，在重慶南路與寶慶路口下跪。

李敦鵬身穿軍服下跪的舉動，當場驚動總統府侍衛室，馬上由總統府警衛組林志勇上校前去溝通，並火速帶離現場；接著，侍衛室通報空軍司令部，最終由司令部督察長柳惠千少將前來帶回。

對此，空軍表示，軍人用生命捍衛尊嚴與榮譽，李姓少校的不當舉措已造成軍譽受損，該軍對李員不當行為感到痛心與遺憾。

對於延役案的申請，空軍表示，均依照人事相關法規及專長、員額等綜合因素評估後辦理，空軍也將持恆宣導各項法令規章，並要求所屬強化軍法紀觀念，以正軍風。

在後續處理方面，空軍已核定記一大過懲處，由於大過影響年度考績獎金，估計14萬元就沒了；同時，他也已經提出「提前退伍」，經核定後於8月16日生效。