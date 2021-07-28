名店「美觀園」遭砸！店員追罵衝動哥「醜」挨告　檢：主觀評價

▲日式餐廳美觀園遭路人砸毀店內壓克力板，店員追出門求償還挨告恐嚇、妨害名譽。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

高姓男子日前行經台北市知名餐廳「美觀園」時，不知何故衝動爆砸店家的壓克力板，3名店員聞聲追出，要高男賠錢還罵高男「醜」，因此挨告涉嫌恐嚇取財、妨害名譽，但因高男是在警察見證下賠償200元，未遭恐嚇，至於美醜是個人主觀標準，在對立氣氛下脫口而出應無主觀犯意，台北地檢署28日處分不起訴3名店員。

美觀園創立於1946年，在台北西門町是數一數二的老餐廳，主打日式平價料理，用餐時間常是客滿候位的情況，但在疫情三級警戒下，餐廳不開放內用，並在店門口放了塊壓克力板，上面貼著1張OR code讓外帶消費者登記實聯制。

5月29日上午10點半左右，餐廳員工正在準備開張營業，突然聽到門口聲響，出來一看壓克力板被人砸壞，有3名員工趕出店外追上高姓男子，要求高男解釋清楚，並報警處理，高男看警察到場，反提告餐廳員工團團圍住他，逼他賠錢，還有人罵他長得「醜」，分別涉嫌恐嚇取財、妨害名譽罪。

檢察官調閱店內監視器，確認高男的確砸毀價值500元的壓克力板，店員追出去只是為了攔下高男，並在警察到場後，要求高男賠償200元，並不構成恐嚇；雖然顏姓員工坦承開口罵高男醜，但檢察官認為，美和醜涉及個人主觀標準，且在現場對立緊繃氣氛下脫口而出，雖然可能讓聽的人不舒服，也應無侮辱他人犯意，因此處分不起訴3名員工。

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