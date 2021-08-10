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氣溫攀升！中研院警訊：台灣2060年夏季恐達210天、冬季完全不見

▲▼ 台達電子文教基金會今天舉辦「台達氣候沙龍」活動，邀請國內學者專家即時解讀ＩＰＣＣ報告及對台灣影響 。（圖／翻攝許晃雄簡報）

▲未來台灣的氣候在最劣情境下，夏季恐從130天增為210天、冬季甚至從70天變為0天。（圖／翻攝許晃雄簡報）

記者崔至雲／台北報導

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）公布最新氣候變遷評估報告，顯示全球暖化速度比原本憂心的還快，而且幾乎全可歸咎於人類導致。台達電子文教基金會今（10日）根據此數據指出，未來台灣的氣候在最劣情境下，夏季恐從130天增為210天、冬季甚至從70天變為0天，最快2060年就有明顯感覺。

根據IPCC報告顯示，自1850至1900年以來，人類活動產生的溫室氣體排放，已造成1.07℃的地表升溫，未來極可能在2040年前跨越1.5℃的升溫警戒線。在區域氣候變化方面，北半球高緯度區的變暖速度是全球水準的2至4倍，而台灣所處的東亞地區，恐將遭遇季風降雨遽增的衝擊。

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中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，依據台灣歷史觀測趨勢，若看年平均溫度，台灣110年來溫度上升1.6度，比全球平均1.07度還要高，且近幾年溫度上升非常快速，在全球暖化狀況下，可以感覺到夏天愈來愈長、冬天愈來愈短。

▲▼ 台達電子文教基金會今天舉辦「台達氣候沙龍」活動，邀請國內學者專家即時解讀ＩＰＣＣ報告及對台灣影響 。（圖／翻攝許晃雄簡報）

▲學者分析，未來全球氣候將有嚴重變化，夏季越來越長、冬季越來越短。（圖／翻攝許晃雄簡報）

許晃雄推估，台灣的夏季未來恐怕將增長至210天，冬季長度從目前約70天減少為0至50天，最劣情境下變遷明顯，理想減緩情境下之變遷相對緩和。

許晃雄再分析台灣百年來的年總降雨量趨勢，未來推估台灣年總降雨量也有增加的趨勢。在最劣情境下，21世紀中、末台灣平均年總降雨量增加幅度約為15%、31%；理想減緩情下，增加幅度約為12%、16%。

▲▼ 台達電子文教基金會今天舉辦「台達氣候沙龍」活動，邀請國內學者專家即時解讀ＩＰＣＣ報告及對台灣影響 。（圖／翻攝許晃雄簡報）

▲台灣110年來溫度上升1.6度。（圖／翻攝許晃雄簡報）

許晃雄說，未來連續不降雨日數各地皆增加，最劣情境下，21世紀中、末平均增加幅度約為5.5%、12.4%，另外，台灣百年的年最大連續不降雨日數趨勢也變化明顯，百年增加約5.3日，但近30年則是下降的趨勢。也就表示未來恐怕乾旱地區將愈乾、潮濕地區將愈潮濕。

▲▼ 台達電子文教基金會今天舉辦「台達氣候沙龍」活動，邀請國內學者專家即時解讀ＩＰＣＣ報告及對台灣影響 。（圖／翻攝許晃雄簡報）

▲學者分析，未來台灣強颱恐增加100% 。（圖／翻攝許晃雄簡報）
 

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