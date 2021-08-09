前雲林口湖鄉長「黑松」蔡永常　收烏魚胗安插職位判刑定讞

▲蔡永常與女兒、雲林縣議員蔡孟真。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

有「縱貫線教父」之稱的前雲林縣口湖鄉鄉長「黑松」蔡永常，在擔任鄉長任內，先收受林姓男子交付的40萬元，之後又收受珍貴的烏魚胗20斤，而後安插林男的兒子進公所的清潔隊工作。檢方認為有貪污對價關係，因此提起公訴。一審判刑5年，二審加重改判7年6月、褫奪公權4年，全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

「北港黑松」蔡永常曾任國大代表、雲林縣議員、財團法人北港朝天宮董事長，他在道上以海派、義氣盛名遠播，不論本省或外省逃亡的黑幫人物，演藝界高凌風、豬哥亮等，都曾經受到蔡的幫助庇護而擺平江湖紛爭及檢調追捕。蔡永常2016年辭任鄉長後，在故鄉口湖老家，從事水產養殖、種植農作物，淡出江湖及政壇，訪客依舊絡繹不絕，「黑松」蔡永常親自下廚，許多政商、江湖、藝界名人，品嚐後直誇食神級廚藝。他的女兒蔡孟真為現任雲林縣議員。

本案發生於蔡永常擔任鄉長任內，判決指出，2015年4月間，林姓男子因想安插兒子進清潔隊工作，透過關係先送了40萬元給蔡永常。蔡永常雖未當面收下，但仍指示將錢拿給鄉長室楊姓女秘書，作為他平日積欠花店、花燭店及訂購花籃（圈）、蘭花等之款項。

2016年1月間，鄉公所刊登了應徵清潔隊員的公告，當時僅林姓男子的兒子一人報名。為了讓兒子順利進入清潔隊，林男又購買了市價1萬元的烏魚胗20斤，送到蔡永常家裡。當月底，林男的兒子果然獲准錄用清潔隊員。檢調單位偵辦後，認為這已經構成貪污對價關係，因此提起公訴。

一審法院將蔡永常判刑5年，上訴二審後，台南高分院改判蔡永常有期徒刑7年6月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。蔡永常另外還涉及以人頭詐領司機費用給予女兒繳交車貸，這部分一審判刑7年，目前案件仍在審理中。