《憲法訴訟法》明年上路　大法官成第四審案量恐大增

▲《憲法訴訟法》將上路，釋憲制度出現大變革。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

《憲法訴訟法》明年1月將上路，釋憲制度將出現大變革，大法官會議將改制為「憲法法庭」，審判標的除了憲法相關爭議外，連終局確定判決是否違憲，都是審理標的。這也等同讓大法官成為第四審，法界預期新制實施後將有大量案件湧入，尤其是貪污罪中的「法定職權」與「影響力」等爭議，備受關注。

新法即將實施，除了審理標的增加以外，釋憲門檻也下降，例如立委現行1/3席次（38位），降為1/4席次（29位），釋憲案判決須有大法官總額2/3（10人）以上參與評議，總額過半數（8人）同意即為通過。因此各界摩拳擦掌，想挑戰我國司法新的「第四審」制度。媒體報導，司法院也評估案量將增加4倍以上。而為了避免案量過大造成大法官無法負荷，司法院也限制，未來聲請釋憲的書狀字數，不應超過1萬4千字，希望聲請釋憲文能言簡意賅。

由於審理標的變多，許多受爭議的案件可望在《憲法訴訟法》中獲得解決。其中《貪污治罪條例》中的「收賄」行為中，實務上爭議許久的「法定職權說」及「實質影響力說」，到底大法官會採取什麼立場，也受到矚目。本項爭議從前總統陳水扁相關貪污案因採「實質影響力說」而定罪，但到了前行政院祕書長林益世貪污案，更一審採取有利林益世的「法定職權說」，輕判有期徒刑4年10月。由於陳水扁案已經定讞許久，不太可能翻盤，但林益世案若最高法院決定送「憲法法庭」審理，那大法官將採取什麼立場，勢必影響我國未來「貪污罪」走向。

不僅貪污罪受矚目，另外最高行政法院撤銷公路總局在直轄市對Uber公司開出的2百多張罰單相關案件，也是行政訴訟案件中受到矚目案件，未來最高行政法院也可能將本案提交「憲法法庭」審理。