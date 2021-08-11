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日曬雨淋20年有倒塌危險　台東森林公園入口原木地標將拆除

▲台東森林公園入口處20餘年的原木意象，已逐漸腐爛損壞而有剝落倒塌危險。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東森林公園入口處20餘年的原木意象，已逐漸腐爛損壞而有剝落倒塌危險。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

豎立在台東森林公園入口處20餘年的原木意象，木材已逐漸腐爛損壞而有剝落倒塌的危險，為維護遊園民眾安全，台東縣政府農業處10日對外表示，近日將執行拆除作業，請路過民眾注意安全。

農業處長許家豪表示，台東森林公園入口地標意象陪伴縣民多年，且是遊園民眾喜愛拍照打卡的地點，自20年前設置以來，經長期風吹日曬雨打，已呈現老舊，有倒塌危及遊客安全之虞，目前縣府正著手辦理辦理森林公園服務提升計畫，連同入口意象及相關設施將一併規劃改善，以提升台東森林公園遊憩服務功能，塑造良好的都會休閒空間環境。

農業處指出，2016年強颱尼伯特過後，園區內原本樹林幾遭破壞殆盡，近年縣府陸續種下有台灣欒樹、台灣櫸、台灣樹蘭、台灣樹杞、蘭嶼樹杞、蘭嶼羅漢松、蘭嶼肉荳蔻、蘭嶼柿、香楠、無患子、黃槿、鐵色等樹種超過50萬株，維持綠樹環繞的森林系風格。

台東森林公園擁有完整的生態環境，是一處適合全家大小一起散步、運動養肺及休憩的好去處，也是遊客到台東旅行的必訪之地，近來運動風盛行，也是國際鐵人競賽的最佳場地，走進森林，親近海洋、自然湖泊一定有益身體健康，台東縣政府歡迎民眾一起來造訪安靜而美麗的台東森林公園。

豎立在台東森林公園入口處20餘年的原木意象，木材已逐漸腐爛損壞而有剝落倒塌的危險，為維護遊園民眾安全，台東縣政府農業處10日對外表示，近日將執行拆除作業，請路過民眾注意安全。

▲台東森林公園入口處20餘年的原木意象，已逐漸腐爛損壞而有剝落倒塌危險。（圖／台東縣政府提供，下同）

為維護遊客安全，台東縣政府農業處已設置隔離三角錐並表示，將執行拆除作業，請路過民眾注意安全。

農業處長許家豪表示，台東森林公園入口地標意象陪伴縣民多年，且是遊園民眾喜愛拍照打卡的地點，自20年前設置以來，經長期風吹日曬雨打，已呈現老舊，有倒塌危及遊客安全之虞，目前縣府正著手辦理辦理森林公園服務提升計畫，連同入口意象及相關設施將一併規劃改善，以提升台東森林公園遊憩服務功能，塑造良好的都會休閒空間環境。

農業處指出，2016年強颱尼伯特過後，園區內原本樹林幾遭破壞殆盡，近年縣府陸續種下有台灣欒樹、台灣櫸、台灣樹蘭、台灣樹杞、蘭嶼樹杞、蘭嶼羅漢松、蘭嶼肉荳蔻、蘭嶼柿、香楠、無患子、黃槿、鐵色等樹種超過50萬株，維持綠樹環繞的森林系風格。

台東森林公園擁有完整的生態環境，是一處適合全家大小一起散步、運動養肺及休憩的好去處，也是遊客到台東旅行的必訪之地，近來運動風盛行，也是國際鐵人競賽的最佳場地，走進森林，親近海洋、自然湖泊一定有益身體健康，台東縣政府歡迎民眾一起來造訪安靜而美麗的台東森林公園。

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