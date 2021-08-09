　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

地標菁華橋年久失修！花蓮挹注千萬修繕　打造美崙溪岸亮點

▲▼橫跨於美崙溪上的菁華橋，是花蓮市重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構發生鏽蝕及護欄毀損的狀況。（圖／花蓮市公所提供，下同）

橫跨於美崙溪上的菁華橋，是花蓮市重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構發生鏽蝕及護欄毀損的狀況。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

橫跨於美崙溪上的菁華橋，是花蓮市重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構發生鏽蝕及護欄毀損的狀況，花蓮市公所因而提出「戀念風華再現—花蓮市菁華橋友善計畫」，爭取中央花東地區永續發展基金，獲核定1000萬元補助，將執行鋼構除鏽上漆、橋梁破損螺栓等工項，待審查通過後進行招標作業。

▲▼橫跨於美崙溪上的菁華橋，是花蓮市重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構發生鏽蝕及護欄毀損的狀況。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢日前偕同建設課前往勘查菁華橋，由創源技術顧問有限公司經理林昌洋說明菁華橋計畫修繕的內容。魏嘉賢表示，這座橋梁是上級政府交由花蓮市公所委託代管，以公所目前財政現況，很難有充裕的經費可以每年維修，感謝行政院東部聯合服務中心及花蓮市代會力挺支持，並期盼菁華橋風華再現後，上級政府可以每年定期編列管養費，將菁華橋打造成為美崙溪河岸的亮點。

魏嘉賢提到，菁華橋的修繕工程將以橋樑及步道安全、水岸環境景觀、夜間照明營造、串聯觀光休憩景點等四大改善為主要規劃目標，設計內容包含橋梁結構及鋼索檢測、鋼構除鏽上漆、鋼件更換、欄杆更新、伸縮縫改善、地坪更新、夜間光雕照明、指標系統建置等。總計畫經費為1000萬元，花東基金補助900萬元，市公所自籌100萬元，這項計畫目前還待依委員審查意見，修正後將可辦理招標工程。

▲▼橫跨於美崙溪上的菁華橋，是花蓮市重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構發生鏽蝕及護欄毀損的狀況。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉賢勘察菁華橋損壞情形。


東服中心副執行長郭應義指出，菁華橋在地方上是相當具有代表性的歷史，無論是建築或橋梁，是地方觀光地標之一，市民們也常常到菁華橋散步，做一些休閒活動。郭應義說，魏市長對於整修菁華橋是相當的用心，這次整修的重點在於橋梁的景觀與安全性，希望能提供花蓮市民一個安全又有故事性的橋梁。

對於有助於市政建設發展的相關預算一直給予大力支持的市代會副主席李振瑋則感謝花蓮市政團隊的積極努力，及東服中心的支持。他指出，菁華橋一直以來是花蓮人相當重要的歷史文化，因此期盼修繕後能風華再現，讓觀光地標可以更加璀璨。

▲▼橫跨於美崙溪上的菁華橋，是花蓮市重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構發生鏽蝕及護欄毀損的狀況。（圖／花蓮市公所提供，下同）

菁華橋在日治時代稱為「朝日橋」，當時是吊橋的結構，一直到民國47年改建為水泥橋。1997年，花蓮縣政府向中央政府爭取經費，將原本是水泥橋的菁華橋重新改建為一座有22條鋼索的鋼拱橋，大紅亮麗的橋身橫跨在美崙溪，入夜之後由中山橋放眼望去，菁華橋的光雕夜景更是浪漫迷人。

橋梁在民國2010年因預力鋼索嚴重腐蝕，有斷裂之虞，緊急封閉橋兩端出入口，並向花蓮縣政府報請維修經費，透過發包施工修建，將鋼索全數汰換。三年前，南方澳大橋意外斷裂，橋體結構坍塌，造成多人傷亡。由於菁華橋與南方澳大橋均屬鋼構結構，一度引起當地居民的恐慌，市公所表示，花蓮縣府每年都會委託橋樑檢測公司進行橋梁體檢，且在0206大地震後，經由專業人員檢測後並無安全之虞。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
超商推飲料抽抽樂　他實測300次「0元機率曝」
「5大類場所」明起鬆綁一次看　超商茶葉蛋可以賣了
柯文哲曝3紓困方案！　這身分可拿近1500元
「五倍券就等於現金！」　蘇貞昌出招避免民眾存起來
相機更大！iPhone 13將登場　盤點重大改變
買2房1廳後悔了！　人妻受不了「這缺點」崩潰
吳念真《人間條件七》9場首演全取消！綠光：創團以來最痛的決定
397萬人搶打莫德納！陳時中曝「接種策略」：先滿足第一劑涵蓋
「有錢人跑去美國打疫苗」　柯文哲：北市有8例回台後確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

創全國先例！台東91個文健站聘專職廚工　照服員專責照護長者

鄭文燦見証　桃園5高中與美國緬因中央中學簽訂雙聯學制合作

地標菁華橋年久失修！花蓮挹注千萬修繕　打造美崙溪岸亮點

南投仁愛鄉部落夫妻抓魚溺斃　縣長立委贈50萬助遺孤完成學業

台南北門區連日大雨致積水　海巡緊急出動協助防災

竹山鎮7號道路宕工30年明重啟　自救會抗議鎮公所強拆百戶民宅

竹市公立游泳池　10日起採預約制、分時段開放

連日豪雨菜價浮動　黃偉哲至安平家樂福視察菜價關心民生

竹蓮國小「多功能活動中心」　兼具表演、球場、會議室三功能

台南北門、將軍區凌晨降雨量全國居冠　抽水機火力全開左鎮搶通道路

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

創全國先例！台東91個文健站聘專職廚工　照服員專責照護長者

鄭文燦見証　桃園5高中與美國緬因中央中學簽訂雙聯學制合作

地標菁華橋年久失修！花蓮挹注千萬修繕　打造美崙溪岸亮點

南投仁愛鄉部落夫妻抓魚溺斃　縣長立委贈50萬助遺孤完成學業

台南北門區連日大雨致積水　海巡緊急出動協助防災

竹山鎮7號道路宕工30年明重啟　自救會抗議鎮公所強拆百戶民宅

竹市公立游泳池　10日起採預約制、分時段開放

連日豪雨菜價浮動　黃偉哲至安平家樂福視察菜價關心民生

竹蓮國小「多功能活動中心」　兼具表演、球場、會議室三功能

台南北門、將軍區凌晨降雨量全國居冠　抽水機火力全開左鎮搶通道路

霹靂舞納下屆奧運　協會理事長連勝文盼政府重視

恐怖畫面曝光！桃園夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　下秒遭輾1死1傷

做按摩「不能讓人知道」　前議員兒子用假身分簽工作約遭起訴

南橫「明霸克露橋」遭沖毀、3部落成孤島　公路總局估初步搶通需20天

打完2劑疫苗能鬆綁入境管制？　陳時中提2關鍵時間：觀察變異株

出獄5天就搶銀行！持刀匪挾持女行員喊要30萬　現場驚險畫面曝

創全國先例！台東91個文健站聘專職廚工　照服員專責照護長者

推白犀牛寶寶雕塑打卡點！　動物園曝「孤兒院血淚故事」藏洋蔥

朱海君挑戰連莊台語歌后認「沒勁敵」　嘆被老公NONO碎念1件事

花1.5億也難重建希望之橋　專家曝原因：再遇暴雨一樣沖毀變孤島

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

情侶幽靈瀑布玩水受困　警消一個個救

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

桃園泳池10日起開放　下水外須全程戴口罩

大溪秘境「街口溪生態水岸步道」完工

疫情下找工作！北市就服處加碼給獎勵

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

疫情降級治安不調降　金山警分局擴大臨檢

護坡遭沖毀　關西鎮長會勘慘成泥巴人

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火「濃煙蓋天」

新警械 「拋射式電擊器」上路

承億文旅致敬醫護軍警消　入住最低999元

老梅國小老樹塑身修剪　帶給學童安全活動空間

高雄市宣布8／7「全面停班停課」

醫檢到旅館採檢　桃園日省逾15萬車資

更多熱門

相關新聞

買房半年就漏水！　當心賣方加註一條恐免責

買房半年就漏水！　當心賣方加註一條恐免責

近期全台連日大雨，許多人的家裡也出現漏水，不過買賣房屋有所謂「瑕疵擔保責任」，實務上只要在交屋半年內發生漏水都可以請求原屋主負起修繕責任，房仲業者也會提供保固，不過若賣方售屋時已加註「不負瑕疵擔保責任」，而買方也同意的話，遇到漏水就只能自己處理。

台南市府幫媽媽租屋處大改造　方莞靈超驚喜

台南市府幫媽媽租屋處大改造　方莞靈超驚喜

人類學家：「天空之城」馬丘比丘應建於1420年

人類學家：「天空之城」馬丘比丘應建於1420年

解放軍對台登陸戰可行？

解放軍對台登陸戰可行？

台南修繕第145戶完工

台南修繕第145戶完工

關鍵字：

地標菁華橋挹注修繕美崙溪亮點故事性歷史朝日橋吊橋

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面