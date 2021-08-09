地標菁華橋年久失修！花蓮挹注千萬修繕　打造美崙溪岸亮點

▲橫跨於美崙溪上的菁華橋，是花蓮市重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構發生鏽蝕及護欄毀損的狀況。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

橫跨於美崙溪上的菁華橋，是花蓮市重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構發生鏽蝕及護欄毀損的狀況，花蓮市公所因而提出「戀念風華再現—花蓮市菁華橋友善計畫」，爭取中央花東地區永續發展基金，獲核定1000萬元補助，將執行鋼構除鏽上漆、橋梁破損螺栓等工項，待審查通過後進行招標作業。





花蓮市長魏嘉賢日前偕同建設課前往勘查菁華橋，由創源技術顧問有限公司經理林昌洋說明菁華橋計畫修繕的內容。魏嘉賢表示，這座橋梁是上級政府交由花蓮市公所委託代管，以公所目前財政現況，很難有充裕的經費可以每年維修，感謝行政院東部聯合服務中心及花蓮市代會力挺支持，並期盼菁華橋風華再現後，上級政府可以每年定期編列管養費，將菁華橋打造成為美崙溪河岸的亮點。



魏嘉賢提到，菁華橋的修繕工程將以橋樑及步道安全、水岸環境景觀、夜間照明營造、串聯觀光休憩景點等四大改善為主要規劃目標，設計內容包含橋梁結構及鋼索檢測、鋼構除鏽上漆、鋼件更換、欄杆更新、伸縮縫改善、地坪更新、夜間光雕照明、指標系統建置等。總計畫經費為1000萬元，花東基金補助900萬元，市公所自籌100萬元，這項計畫目前還待依委員審查意見，修正後將可辦理招標工程。

▲▼花蓮市長魏嘉賢勘察菁華橋損壞情形。





東服中心副執行長郭應義指出，菁華橋在地方上是相當具有代表性的歷史，無論是建築或橋梁，是地方觀光地標之一，市民們也常常到菁華橋散步，做一些休閒活動。郭應義說，魏市長對於整修菁華橋是相當的用心，這次整修的重點在於橋梁的景觀與安全性，希望能提供花蓮市民一個安全又有故事性的橋梁。



對於有助於市政建設發展的相關預算一直給予大力支持的市代會副主席李振瑋則感謝花蓮市政團隊的積極努力，及東服中心的支持。他指出，菁華橋一直以來是花蓮人相當重要的歷史文化，因此期盼修繕後能風華再現，讓觀光地標可以更加璀璨。





菁華橋在日治時代稱為「朝日橋」，當時是吊橋的結構，一直到民國47年改建為水泥橋。1997年，花蓮縣政府向中央政府爭取經費，將原本是水泥橋的菁華橋重新改建為一座有22條鋼索的鋼拱橋，大紅亮麗的橋身橫跨在美崙溪，入夜之後由中山橋放眼望去，菁華橋的光雕夜景更是浪漫迷人。

橋梁在民國2010年因預力鋼索嚴重腐蝕，有斷裂之虞，緊急封閉橋兩端出入口，並向花蓮縣政府報請維修經費，透過發包施工修建，將鋼索全數汰換。三年前，南方澳大橋意外斷裂，橋體結構坍塌，造成多人傷亡。由於菁華橋與南方澳大橋均屬鋼構結構，一度引起當地居民的恐慌，市公所表示，花蓮縣府每年都會委託橋樑檢測公司進行橋梁體檢，且在0206大地震後，經由專業人員檢測後並無安全之虞。

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