女博士「請產假」被隨便調職！怒告前公司勝訴　獲賠90萬元

記者張方瑀/綜合報導

英國一名38歲女子在懷第二胎時,因為早產而必須提早兩個月請產假,而在她全力照顧女兒時,卻從主管口中得知,公司內部調整,所以她會調動去另一個職位,結果同事卻發現,她原本的職位另外公開招聘。她氣得一狀告上法庭,最後公司敗訴,必須賠償2.3萬英鎊(約台幣90萬元)。

根據《泰晤士報》報導,現年38歲的莉絲特(Katie Lidster)在英國研究創新局(UKRI)工作了7年,結果2019年懷第二胎時意外早產,她必須提早兩個月剖腹,孩子出生時也只有1200公克重,出生53天後仍要依靠鼻胃管進食。

女兒出生7個月情況好轉後,莉絲特準備返回工作崗位,結果主管卻告訴她,原本的職位已經不在了,所以幫她轉去另外一個部門,那裏一星期只要工作四天,職責也更少。結果五個星期後,莉絲特的同事告訴她,原本的職位還在,而且公司已經另外公開招聘。

莉絲特得知後氣得向法院提告,「看到女兒經歷的一切,她是我堅持下去的動力,這也是我經歷過最糟糕的事情,但我走出陰影之後,又被人告知這些事,我不願相信這會發生。」《泰晤士報》指出,莉絲特擁有倫敦瑪莉女王大學神經免疫博士學位,其丈夫則是英國氣象局的氣象學家。

