　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最窮10國疫苗接種率不到0.1％　英國「狂囤2.1億劑」還加打第3劑

▲▼英國新冠疫苗接種。（圖／路透）

▲英國目前第一劑疫苗接種率近90％。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國目前有4700多萬人施打了第一劑疫苗，接種率近90％，預估只需要再9500萬劑，就能完成16歲以上民眾在秋季完整接種、脆弱族群施打第三劑的目標，但最新資料卻顯示，英國在今年年底將囤積約2.1億劑備用疫苗，這足以讓全球接種率最低的10個國家，約2.1億人口接種第一劑。

根據《衛報》報導，英國目前已訂購約4.67億劑疫苗，其中3.06億劑將在今年年底前交付，但根據統計，英國目前第一劑疫苗接種率近90％，只需要再9500萬劑，就能完成16歲以上民眾在秋季完整接種、脆弱族群施打第三劑的目標。

這代表著，英國在今年底前多囤積約2.1億劑新冠疫苗，而政府也面臨外界指責壓力，要求其採取更多行動，幫助接種率低的貧窮國家可以更快拿到疫苗。國際組織「全球即刻正義」（Global Justice Now）負責人迪爾登（Nick Dearden）表示，這些多囤積的疫苗可以幫助全球接種率最低的10個國家，約2.1億人口接種第一劑。

迪爾登表示，「英國準備提供第三劑疫苗，並且讓青少年也接種，而中低收入國家卻為了『殘餘疫苗』而戰，這是對每天死去的千萬人的侮辱。」他指出，在英國不斷囤積疫苗的同時，許多國家仍舊仰賴疫苗捐贈，這個做法既下流也不公平。

▲▼海地新冠疫苗接種。（圖／路透）

▲海地新冠疫苗接種率約0.003％。（圖／路透）

迪爾登痛批，英國拒絕放棄疫苗專利也加劇了這個問題，尤其英國政府決定在下個月開始推行第三劑疫苗施打，簡直和世界衛生組織呼籲，希望富國可以協助在9月底前讓每個國家10％的人都接種疫苗的作法背道而馳。根據估計，全球至少要有60％至70％的人口接種完疫苗，才有可能達到全球免疫。

牛津大學「用數據看世界」（Our World In Data）資料顯示，新冠疫苗施打率最低的10個國家分別是剛果民主共和國（接種率0.005%）、海地（0.003%）、布吉納法索（0.01%）、萬那杜（0.03%） 、南蘇丹（0.04%）、葉門（0.04%）、查德（0.04%）、敘利亞（0.05%）、幾內亞比索（0.06%）和貝南（0.1%）。

政府發言人向《衛報》表示，英國致力於改善全球新冠疫苗的獲取渠道，「我們承諾在2022年6月前捐贈1億劑疫苗，第一批已經於上星期開始交付，另外英國政府也利用資金幫助中低收入國家，購買10億多劑疫苗。」

根據BBC報導，目前英國已經有4700多萬人施打第一劑疫苗，佔成年人口近90％；完整接種的人數約為3950萬，佔成年人口約75％。目前每天的注射量約為16萬劑，而為了應對Delta病毒，現在也加速第二劑的推廣施打。

►美國連3天單日破10萬人染疫！　ICU病床告急「阿肯色州剩8張」
 ►近7成「輕中症患者」也有恐怖後遺症　確診1月後仍受長期新冠所苦
 ►美CDC新數據：打完2劑疫苗又確診　99.99％不會變重症或死亡

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►一條褲子竟能讓你激瘦

ET快訊
快訊／林昶佐罷免案　第一階段通過！
快訊／雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治
快訊／瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河
快訊／許藍方首度回應了！　五點聲明反擊
義消見死亡車禍！CPR發現「是昔日恩師」　他悲吐：真的盡力了
金價閃崩！創4個月來低點　市場憂Fed提前升息
熱帶氣旋警報發布！新颱風可能生成　預期路徑出爐
許藍方「放棄高薪教職」超狂經歷起底！　當網紅2個月創百萬影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

開打第3劑防Delta！以色列近60萬人已接種　副作用不到50例

「醫療人球」遭120醫院拒收！日本新冠重症者流浪5小時才被收治

最窮10國疫苗接種率不到0.1％　英國「狂囤2.1億劑」還加打第3劑

民調先問孟晚舟案　64%加拿大人支持抵制北京冬奧

Delta病毒超兇！「3張圖表」秒懂人類致命殺手...最少65國已淪陷

遭120間醫院拒收！他確診重症化成「醫療人球」　救護車狂奔5小時

近7成「輕中症患者」也有恐怖後遺症　確診1月後仍受長期新冠所苦

「身上還穿著禮服」新娘甜蜜完婚幾小時　遭酒駕男高速飛撞慘死

美國連3天單日破10萬人染疫！　ICU病床告急「阿肯色州剩8張」

韓20歲女打莫德納死亡！生前竟遭拒進行「血栓檢測」　超扯原因曝

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

開打第3劑防Delta！以色列近60萬人已接種　副作用不到50例

「醫療人球」遭120醫院拒收！日本新冠重症者流浪5小時才被收治

最窮10國疫苗接種率不到0.1％　英國「狂囤2.1億劑」還加打第3劑

民調先問孟晚舟案　64%加拿大人支持抵制北京冬奧

Delta病毒超兇！「3張圖表」秒懂人類致命殺手...最少65國已淪陷

遭120間醫院拒收！他確診重症化成「醫療人球」　救護車狂奔5小時

近7成「輕中症患者」也有恐怖後遺症　確診1月後仍受長期新冠所苦

「身上還穿著禮服」新娘甜蜜完婚幾小時　遭酒駕男高速飛撞慘死

美國連3天單日破10萬人染疫！　ICU病床告急「阿肯色州剩8張」

韓20歲女打莫德納死亡！生前竟遭拒進行「血栓檢測」　超扯原因曝

新台幣連3貶！收在27.831元　貶0.5分

501人困斷橋孤島第4天「最缺這物資」　綠營急宣布捐30萬賑災

125個月沒跌過　租金指數再創新高

「5倍券vs.現金」那個好？　呂秋遠分析利弊：當然是券

東奧慶功意外！電視台女員工墜樓重傷送醫　KTV群聚開趴釀禍

快訊／罷免案一階段達法定人數　林昶佐說話了

開打第3劑防Delta！以色列近60萬人已接種　副作用不到50例

台東森林公園入口老舊地標將拆除　提醒民眾注意安全

人妻被懷疑出軌「剃成禿頭」　恐怖老公還逼她宣傳「每天搞曖昧」

統一與味全龍今晚勝敗　左右兄弟上半季最快封王日

國際熱門新聞

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

莫德納對Delta防護力優於輝瑞疫苗

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

天才少年林昀儒榮登奧運閉幕片

21歲實境秀女星「胯下濕摸」　全國放送網暴動

閉幕式一個舉動　美國惹怒日本人

英跳水天菜搭檔染疫　IG發限動證實

巴西奧委會：不接受足協與球員態度

COVID-19病毒溯源「中文報告」出爐：武漢實驗室外洩

人妻下體抹毒　想殺夫卻害到自己

前女友闖婚禮「我也要嫁」秒變3人行

熱爆！馬拉松選手推倒一排水瓶被罵翻

奧運最困難是哪項？　專家一致選「它」

更多熱門

相關新聞

遭120間醫院拒收！他確診重症化成「醫療人球」

遭120間醫院拒收！他確診重症化成「醫療人球」

Delta變異株已成全球主要流行的病毒株，其傳播力讓許多國家住院重症率上升。其中，日本疫情也不斷在升溫，今日更新增了1萬2073例確診人數，讓醫療機構吃不消，甚至還傳出一名染疫者被120間醫療機構拒收的「醫療人球」事件。

北市今+0！黃珊珊：明天可能有更多個案

北市今+0！黃珊珊：明天可能有更多個案

千禧之愛「89量腰日」　呼籲瘦腰遠離重症

千禧之愛「89量腰日」　呼籲瘦腰遠離重症

黃珊珊興奮稱+0要跳舞　王世堅：「柯文哲化」之後沒+0要跳樓？

黃珊珊興奮稱+0要跳舞　王世堅：「柯文哲化」之後沒+0要跳樓？

47歲男接種AZ後發燒、腹瀉　2天後死亡

47歲男接種AZ後發燒、腹瀉　2天後死亡

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗英國Delta病毒

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

謝和弦、莉婭發聲「力挺許藍方」

爸開應召站「4小姐全是親生女兒」！心酸結局曝

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

許藍方吃到高潮全餐！情夫「最難境界也達到」

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面