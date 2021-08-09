章魚促銷價僅13元！　素食男痛批：人類不配擁有這個世界

▲章魚特價竟不到台幣20元。（圖／翻攝自推特/@RainbowWookey）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國純素主義男子瑋柏（Justin Wookey Webb）日前在Morrisons超市看到貼黃標出清，價格從1.41英鎊（約新台幣54元）降到36便士（約新台幣13元），讓他感到相當荒謬，痛批人類竟如此對待海洋中最神奇的生物之一，「我認為我們不配擁有這個世界」。



瑋柏痛心表示，他周二晚上在曼徹斯特郊區快關門的超市看到這個畫面，「20分鐘後，它會像垃圾一樣被扔進垃圾桶」、「牠顯示了人類對生命的冷漠，我們把牠從海洋丟到廚餘桶，這是不可原諒的。」貼文一出也讓許多網友贊同留言，「我們應該只製作我們需要的食物量」、「太可怕了。章魚是有智慧的生物，能識別臉孔，和人互動。牠們不該被吃掉」、「我厭倦這個世界對魚和許多動物的方式」、「牠的死是資本主義造成的，在利潤面前，人類對所有物種的同理心都消失了」。

36 pence for a dead baby octopus, one of the most amazing creatures to ever swim the seas.



I swear we do not deserve this world. pic.twitter.com/ln0yjeQcpv — Justin Wookey Webb (@RainbowWookey) August 3, 2021

動物保育福利基金會（Conservative Animal Welfare Foundation）創始人普拉特（Lorraine Platt）表態譴責，「這件事展現我們是怎麼樣貶低世界其他生物的價值。我認為你甚至不能用36便士就買到一條巧克力棒。章魚是在海中優游的高智慧、有知覺的動物，看到這張牠被收縮包裝的樣子真令人心碎。」



Morrisons超市則表示，「這是當地最常見的一種章魚，1歲就成熟，尺寸約為5-12公分（雌性往往比雄性大），比普通章魚尺寸更小。雖然我們很努力依客戶需求管理庫存，但有時確實做得不好。為了確保不浪費食物，我們的確會提供極少的限量特價促銷。」



英國環境、食品和農村事務部表示，目前已經針對包括章魚、魷魚等高智慧頭足類動物的科學研究成果，進行獨立審查，未來考慮更完善有關動物福利的法律。