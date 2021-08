章魚促銷價僅13元！　素食男痛批：人類不配擁有這個世界

▲章魚特價竟不到台幣20元。(圖/翻攝自推特/@RainbowWookey)



實習記者陳妙津/綜合報導

英國純素主義男子瑋柏(Justin Wookey Webb)日前在Morrisons超市看到貼黃標出清,價格從1.41英鎊(約新台幣54元)降到36便士(約新台幣13元),讓他感到相當荒謬,痛批人類竟如此對待海洋中最神奇的生物之一,「我認為我們不配擁有這個世界」。



瑋柏痛心表示,他周二晚上在曼徹斯特郊區快關門的超市看到這個畫面,「20分鐘後,它會像垃圾一樣被扔進垃圾桶」、「牠顯示了人類對生命的冷漠,我們把牠從海洋丟到廚餘桶,這是不可原諒的。」貼文一出也讓許多網友贊同留言,「我們應該只製作我們需要的食物量」、「太可怕了。章魚是有智慧的生物,能識別臉孔,和人互動。牠們不該被吃掉」、「我厭倦這個世界對魚和許多動物的方式」、「牠的死是資本主義造成的,在利潤面前,人類對所有物種的同理心都消失了」。

36 pence for a dead baby octopus, one of the most amazing creatures to ever swim the seas.



I swear we do not deserve this world. pic.twitter.com/ln0yjeQcpv