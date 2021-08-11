新生兒竟有「橢圓尾巴」！台大醫曝他7年後現況　感動5千人

▲胎兒尾骶部長了一個腫瘤。（圖／翻攝自Facebook／施景中醫師授權使用）



記者崔子柔／綜合報導

台大醫院婦產科名醫施景中昨（10日）晚分享，他多年前接生一位有「橢圓尾巴」的男嬰，現在已經長成7歲的男孩，發育正常、還會3國語言，並回憶當時的產檢過程，讓不少網友看了非常感動。

施景中在臉書發文指出，上周四一位多年前曾由他接生的母親來找他，還帶了兒子和阿公一起採的香檸，一問之下才知道，原來在兒子出生不久後，他們全家人就搬到印度發展。

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施景中回憶，該名母親在孕期之初發現胎兒尾骶部長了一個腫瘤，另一家醫學中心的醫師要她直接把孩子拿掉，「沒人知道是什麼，所以轉來我這裡檢查」。

施景中提到，他教過大三的胚胎學，知道人類胚胎時期曾有尾巴的構造，不過後來退化了，所以偶爾會有嬰兒出生時有尾巴，如果尾巴內沒有脊髓的神經組織掉進去，直接切掉就好了。

▲胎兒尾骶部長了一個腫瘤。（圖／翻攝自Facebook／施景中醫師授權使用）



施景中指出，經過核磁共振成像（MRI）檢察，確認胎兒尾骶部沒有脊膜膨出引發的相關問題，所以鼓勵該母親把孩子生下來，後來再由小兒神經外科醫師切除腫瘤，順利康復出院，「一晃眼間，寶寶已經7歲，可說中、英、法三國語言」，「因為疫情，沒辦法讓他來醫院，但媽媽還讓是讓他錄了一段話和我打招呼、和感謝我」。

貼文吸引超過5千人按讚，不少網友感動回應，「生命真是無限美好與奇妙」、「幸運的孩子遇到了您這位好醫生」、「看起來頭好壯壯，在媽媽肚子裡顧得真好，是有福氣的孩子」、「您的細心，嬰兒強韌的生命力，都令人感動」。